Set Me Free nằm trong album mới mang tên Ready To Be. Sau khi phát hành, album Ready to Be chứng minh sức nóng với hơn 1,7 triệu đơn đặt hàng, con số lớn nhất từ trước đến nay mà TWICE có được.

Hết bánh bèo, TWICE biến hoá từ quyến rũ đến cá tính trong MV mới

TWICE thay đổi diện mạo ấn tượng trong MV Set Me Free

Set Me Free mang đến trải nghiệm thú vị cho khán giả với thông điệp thoát khỏi ràng buộc và khát khao tự do, hết mình trong tình yêu. Có lẽ vì thế mà MV này không còn là những giai điệu nhẹ nhàng mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, bùng cháy hơn. TWICE cũng hoàn toàn lột xác trong hình ảnh quyến rũ đầy mới mẻ.

Trong Set Me Free, đa số các cô gái nhà JPY đều diện trang phục cá tính, có phần gợi cảm, trái ngược với nét dịu dàng, công chúa trong nhiều sản phẩm trước đây. Điển hình như Dahyun, xuất hiện với chiếc váy ngắn trắng, cúp ngực của Dion Lee kết hợp với áo khoác lông thú tạo nét quyến rũ.

Dahuyn sang trọng trong bộ khoác lông

Mina thể hiện phong cách hip-hop năng động bằng chiếc áo màu trắng ngà với quần vải denim của Hyein Seo, hoàn chỉnh với thắt lưng có khóa logo của Diesel. Cô nàng tiếp tục diện thêm outfit chất lừ với áo khoác da biker cùng áo cắt xẻ cúp ngực gợi cảm của Diesel.

Mina thể hiện phong cách năng động, cá tính với hai bộ trang phục khác nhau

Nayeon và Sana cùng mang năng lượng cá tính nhưng vẫn đầy thu hút

Nayeon tạo ấn tượng với áo khoác phao màu trắng của Diesel, áo cúp ngực bên trong và boot da cao đến đầu gối của GIVENCHY. Sana cũng xuất hiện lộng lẫy trong chiếc áo cổ lọ màu xám cổ điển từ Jaded London, phối cùng quần hồng năng động.

Hình ảnh quảng bá của TWICE trong album Ready To Be

Không makeup cầu kỳ, trong MV các cô gái TWICE ưu ái nét đẹp tự nhiên, nhấn thêm kẻ mắt mèo tạo nét long lanh, trong trẻo.

Là lần trở lại sau 7 tháng và cũng là lần quảng bá đầu tiên trong năm 2023, TWICE có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng khi mang đến một phong cách khác biệt. Minh chứng không chỉ ở MV mà ngay từ những hình ảnh quảng bá, TWICE đã cho thấy nét quyến rũ với croptop, áo cúp ngực và cá tính với chất đường phố.

Các cô nàng gần đây cũng thường chuộng những outfit năng động, trẻ trung, phù hợp những ngày dạo chơi, xuống phố.

Nguồn hình ảnh: _zyozyo, nayeonyny, dbkpop, m.by_sana, twicetagram