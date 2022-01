Gu thời trang sành điệu của Mary Leest khiến fans thích thú vì rất dễ ứng dụng

Cô nàng Gen Z có tới 1 triệu người theo dõi trên trang cá nhân, năm 2018 từng được tạp chí Glamour vinh danh là gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng thời trang (Fashion Influencer of the Year), lọt top những nhân vật dưới 25 tuổi có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực thời trang do tạp chí Harper's Bazaar Nga bình chọn. Mary Leest là khách mời thường xuyên của các tuần lễ thời trang và là một trong những ngôi sao street style sáng giá nhất hiện nay.

Cô cũng vừa tham gia làm người mẫu chụp quảng cáo bộ sưu tập áo tắm Michael Kors x 007 gây sốt thời gian qua. Sinh năm 1998, Mary Leest là fashionista đình đám người Nga, hiện sống ở Mỹ và thường xuyên bay đi bay về giữa các thành phố lớn như Milan, Paris…

Street style cực đỉnh của mỹ nhân xứ bạch dương luôn khiến các fans ngưỡng mộ. Không chạy theo những xu hướng hot trend của giới trẻ hiện nay như crop top hay chân váy siêu ngắn, cô gái Nga mê mẩn kiểu quần mom jeans, những items kẻ cổ điển và các gam màu trung tính, nhất là tông nâu tây thời thượng.





Nàng fashion blogger lựa chọn những outfits thanh lịch, sang chảnh nhìn là toát lên thần thái quý cô hàng hiệu. Đặc biệt, khi để kiểu tóc uốn vểnh hai bên, eyeliner đậm đuôi mắt cong vút với đường kẻ floating trên mí càng khiến cô trở nên xinh đẹp quyến rũ. Cô gái trẻ rất hợp với style búp bê Nga khi diện váy suông ngắn dáng A, áo choàng oversized kẻ tartan đậm chất cổ điển của Gucci, gợi cảm hứng từ những thập niên trước.

Khi dự tiệc hay sự kiện, người đẹp 10X bỗng chốc biến thành tiểu thư sang chảnh yêu kiều trong những bộ váy đẹp lộng lẫy.

Tiết lộ về bí quyết trở thành một trong những fashionista hàng đầu làng mốt hiện nay, Mary Leest chia sẻ: “Tôi tin rằng điều quan trọng là bạn phải thu hút được người khác thì các thương hiệu mới làm việc với bạn. Bạn nên cho mọi người thấy không chỉ những bức ảnh đẹp của bạn từ các tuần lễ thời trang mà hãy để công chúng thấy thế giới nội tâm của bạn. Đó là những điều khiến bạn chiếm được cảm tình của người khác”.

Ban đầu, Mary Leest làm blog Instagram chỉ là sở thích, nhưng nay đã thực sự trở thành một nghề có thể kiếm tiền từ đó. “Khoảng 4 năm trước, các thương hiệu bắt đầu liên hệ với tôi về các cơ hội hợp tác khi hoạt động tiếp thị bắt đầu chuyển dần từ quảng cáo truyền thống sang kỹ thuật số. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ là một nghề mới”, cô gái Nga hào hứng cho biết.



