Top 5 hộp phấn trang điểm khiến tín đồ làm đẹp phát cuồng

LANCÔME DUAL FINISH MULTITASKING POWDER & FOUNDATION

Loại phấn trang điểm nền có dầu khoáng bất hủ này của Lancôme đã làm cho làn da của phụ nữ trông trẻ đẹp hơn 30 năm (và sẽ tiếp tục). Với 34 tông màu, đây là phấn nền dạng lì lâu trôi, có thể sử dụng kỹ thuật tán nền ướt và khô.

MAKE UP FOR EVER DUO MAT POWDER FOUNDATION