Phương Lê khoe body quyến rũ, tiết lộ bí quyết giảm cân thành công sau Tết

Trên trang cá nhân có hơn 100 ngàn người theo dõi, Phương Lê hài hước tiết lộ lý do đã giảm được 6kg: "Ông trợ lý ổng bỏ đói không cho ăn uống sung sướng, mỗi ngày chỉ được ăn trái cây uống trà nóng. Mọi người hỏi giảm để làm gì, đơn giản là ông trợ lý ổng hổng cho mập. Ổng ép cân rồi ổng cũng ốm theo vì hổng cho mình ăn ổng cũng không có ai ăn cùng nên cũng ốm 2kg. Bí quyết trẻ đẹp là phải có trợ lý ác nha cả nhà".

Nhiều người xuýt xoa khi cô công khai tin nhắn được ông xã “thưởng nóng” 6 tỷ đồng vì giảm cân thành công.

Bà mẹ ba con chia sẻ: “Vận động giúp đốt cháy nhiều calo, giảm mỡ thừa nhanh và an toàn cho sức khỏe. Giảm cân sau Tết bằng vận động còn giúp cơ bắp và cả cơ thể săn chắc không bị chảy xệ. Để có một cơ thể đẹp thì 30% do luyện tập và tới 70% do chế độ ăn uống”.