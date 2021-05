Những thương hiệu dầu gội khô giúp bạn “giải tỏa” nỗi lo tóc bết vào mùa hè

Để chấm điểm cho một chai dầu gội khô, cần dựa trên nhiều tiêu chí như: Mức độ làm sạch, hiệu ứng làm phồng tóc, mùi hương hay việc có để lại vệt trắng trên tóc không. Dưới đây là những thương hiệu dầu gội khô phần nào đáp ứng những tiêu chí trên, có khả năng “hô biến” mái tóc bết của bạn trở nên bồng bềnh, thơm tho trong vòng “một nốt nhạc”.

Colab - khoảng 200.000 đồng/200 ml

Dầu gội khô của Colab được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia mỹ phẩm Anh Quốc và beauty blogger Ruth Crilly, được nhiều người mẫu và stylist trên thế giới sử dụng. Đặc biệt, nếu bạn là cô nàng yêu thích mùi hương thì dầu gội khô của Colab sẽ làm bạn hài lòng với rất nhiều mùi hương để lựa chọn.

Moroccanoil - khoảng 500.000 đồng/205 ml

Dầu gội khô của Moroccanoil là sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp, thường được sử dụng trong những salon tóc. Những chai dầu gội khô của hãng có chiết xuất từ tinh bột gạo và tinh dầu Argan giúp nuôi dưỡng và bảo vệ cả những da đầu nhạy cảm nhất.

Một điểm cộng lớn cho sản phẩm này là có 2 tone màu để lựa chọn: Màu dark tones (dành cho những cô nàng có tóc màu tối) và light tones (dành cho những cô nàng có tóc màu sáng). Ảnh: womenreview.com

Love, beauty and planet - 180.000 đồng/121 ml

Những cô nàng yêu môi trường chắc hẳn sẽ thấy hứng thú với dòng dầu gội khô thuần chay đến từ Love, beauty and planet. Sản phẩm này được chiết xuất từ bưởi, giúp loại bỏ dầu thừa, trả lại cho bạn mái tóc bồng bềnh với mùi hương bưởi dịu nhẹ.

Amika - khoảng 650.000 đồng/232 ml

Sản phẩm dầu gội khô đến từ thương hiệu Amika được làm từ tinh bột gạo tự nhiên, có khả năng hấp thụ dầu thừa và không có màu, phù hợp với tất cả các màu tóc nhuộm.

Sản phẩm có hiệu ứng làm mềm tóc rất đáng kể, mang lại cho bạn mái tóc đầy sức sống ngay sau khi sử dụng. Ảnh: sephora.com

IGK - khoảng 810.000 đồng/288 ml

Dầu gội khô IGK với mức độ làm sạch cao sẽ “giải thoát” cho mái tóc của bạn khỏi tình trạng bết dính. Sản phẩm có 3 dòng: jet lag, first class, direct flight. Trong đó, dòng first class là dòng có tác động mạnh mẽ nhất với công thức làm từ than hoạt tính, giúp thấm hút dầu, loại bỏ mùi hôi trên tóc, giúp mái tóc bạn bồng bềnh và thơm tho tức thì.

Ảnh: malaysia.news.yahoo.com

Klorane - khoảng 600.000 đồng/150 ml

Thương hiệu dầu gội khô đến từ Pháp có thành phần chủ yếu từ tự nhiên, không chứa sulfate, không paraben, natri clorua.