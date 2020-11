Nghiên cứu mới nhất cho thấy ăn ớt có thể giúp mọi người sống lâu hơn

Trước khi đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã xem xét 4.728 nghiên cứu liên quan đến ớt và 570.000 hồ sơ sức khỏe của những người từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ý và Iran , so sánh những người ăn ớt với những người hiếm khi ăn hoặc không bao giờ ăn ớt.

Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn ớt có những con số sau: giảm 26% tỷ lệ tử vong do tim mạch, giảm 23% tỷ lệ tử vong do ung thư và giảm 25% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Ông Bo Xu- chuyên gia cấp cao và bác sĩ tim mạch cho biết: “ Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng tiêu thụ ớt thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ tổng thể của tất cả các nguyên nhân, bệnh tim mạch và tử vong do ung thư. Ớt có thể đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể ". Ông Xu cũng cho biết thêm rằng số lượng và loại ớt tiêu thụ khác nhau giữa các nghiên cứu, điều này khiến các nhà nghiên cứu khó kết luận chính xác lượng tiêu thụ , tần suất và loại ớt nào có thể liên quan đến lợi ích sức khỏe.

Ông Xu nói: “Cần thêm nhiều nghiên cứu, đặc biệt là bằng chứng từ các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng để xác nhận những phát hiện sơ bộ này.