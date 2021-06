Giảm gần 30kg, 9x “lột xác”, dung mạo xinh đẹp khiến bạn bè ngỡ ngàng

Do đặc thù công việc, Châu thường xuyên gặp gỡ, chụp ảnh chung với các người đẹp, nghệ sĩ. Cơ thể vốn quá khổ lại bị đặt cạnh các người đẹp tạo ra một hình ảnh quá đỗi đối lập. Trong nhiều fan club của các nghệ sĩ, diễn đàn, các thành viên mang cô ra để “bêu, dìm” - dù nhiều người trong số họ chẳng biết cô là ai.

Do đặc thù công việc, Châu thường xuyên gặp gỡ, chụp ảnh chung với các người đẹp, nghệ sĩ. Cơ thể vốn quá khổ lại bị đặt cạnh các người đẹp tạo ra một hình ảnh quá đỗi đối lập. Trong nhiều fan club của các nghệ sĩ, diễn đàn, các thành viên mang cô ra để “bêu, dìm” - dù nhiều người trong số họ chẳng biết cô là ai. Áp lực của dư luận, cộng đồng fan, cộng đồng mạng chỉ nặng nề 1 thì cơ thể quá đỗi của cô lại gây ra khó chịu gấp nhiều lần. Kèm thêm việc ốm đau liên miên, năm 2020 Châu quyết định thay đổi bản thân và giảm cân.