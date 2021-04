Đá lạnh hóa ra là vũ khí làm đẹp bí mật của các chuyên gia trang điểm và chăm sóc da mặt hàng đầu

Tạo đường nét cho xương gò má của bạn

Đối với những làn da nhạy cảm, Henriksen gợi ý một phương pháp thay thế được sửa đổi một chút cho kỹ thuật làm căng da mặt: Sau khi đổ một phần ba bát sữa nguyên chất, có chứa Vitamin A tái tạo tế bào và axit lactic tẩy tế bào chết tự nhiên, hãy thêm đá viên, trước khi nhúng khăn mặt vào hỗn hợp lạnh thấu xương. “Giữ nó trên toàn bộ khuôn mặt trong 15 giây và lặp lại tối đa năm lần”. Hoặc, bắt kịp xu hướng làm đẹp toàn cầu là dùng một viên sữa đông lạnh từ giữa cằm dọc theo đường viền hàm đến dái tai, sau đó hướng lên cao của gò má, vùng dưới mắt và trên trán. Lặp lại massage trong 5 phút để có được hiệu quả săn chắc, tạo đường nét.

Loại bỏ mụn bùng phát

Trong khi nguyên nhân cơ bản của mụn bọc và mụn nang là do vi khuẩn, thì một viên đá lạnh có thể giúp giảm đau và giảm viêm bằng cách co thắt các mạch máu. Đối với Rouleau, mẹo là việc chườm đá viên với một miếng gạc lên vết bùng phát trong khoảng sáu chu kỳ. Cô nói: “Điều này kích thích tuần hoàn, cho phép hệ thống miễn dịch của cơ thể bình tĩnh và loại bỏ mụn và u nang. Để tăng cường phương pháp điều trị tại chỗ này, Tiến sĩ Francesca Fusco, bác sĩ da liễu tại Wexler Dermatology ở Thành phố New York, hòa tan một viên aspirin vào nước ấm trước khi đông lạnh, vì axit acetylsalicylic giúp làm khô mụn.