Da đẹp không tuổi

Không gì tuyệt bằng khi da của bạn được chăm sóc đúng với những gì nó cần ở mỗi giai đoạn cuộc đời - một làn da mọng nước, khỏe mạnh là một làn da không tuổi.

Tươi trẻ trong tâm hồn

Nhà sáng lập The Body Shop, bà Anita Roddick, có niềm tin mãnh liệt rằng những đường nhăn trên mặt là dấu hiệu của sự sống, và chúng mang theo câu chuyện của riêng mình. Việc già đi cũng có nghĩa là chúng ta đã tích lũy được kinh nghiệm sống và dần hoàn thiện mình hơn. Thay vì lo ngại khi thêm tuổi mới, chúng ta có thể chăm sóc bản thân, tự tin về tuổi tác của mình và chăm sóc da tốt nhất có thể.

Tăng khả năng mới chống ô nhiễm

Để có một làn da khoẻ mạnh, đầu tiên nó cần được bảo vệ đúng cách. Chúng ta đều biết da cần được bảo vệ dưới nắng mặt trời nhưng bạn có biết rằng da của bạn mỗi ngày đều tiếp xúc với các tác nhân xâm hại từ môi trường? Ô nhiễm ở trong nhà và ngoài trời bởi lượng giao thông, các phương tiện công cộng, lò sưởi và máy lạnh làm da bạn trông xỉn màu, mệt mỏi, khô cằn và không khỏe mạnh,cùng với những ảnh hưởng lâu dài nghiêm trọng.

Bạn có biết?

Ô nhiễm ngoài trời có thể dày đặc hơn gấp năm lần so với lượng ô nhiễm trong nhà! Đó là lí do sản phẩm Drops of Youth Youth Concentrate được cải tiến với khả năng chống tác hại môi trường, giúp ngăn ngừa các tác động gây hại cho da bởi yếu tố ô nhiễm trong nhà và ngoài trời, giúp duy trì độ ẩm và giữ cho da tươi trẻ và căng tràn sức sống. Vẫn nổi bật với thành phần có nguồn gốc 99% từ thiên nhiên, kết cấu mỏng nhẹ, cấp ẩm mà bạn yêu thích - nay có thêm khả năng chống ô-xy hóa tự nhiên và tinh dầu hạt chùm ngây của chương trình thương mại cộng đồng từ Rwanda.

Một vài giọt serum thần thánh này mỗi ngày là tất cả những gì bạn cần để làn da của mình thêm tươi trẻ. Hãy nghĩ đến làn da sẽ rạng rỡ, mịn màng và khỏe khoắn hơn khi được bảo vệ khỏi tác động của ô nhiễm trong nhà và ngoài trời.