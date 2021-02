Chuyên gia trang điểm của Euphoria vừa ra mắt đề can trang điểm lấy cảm hứng từ Jules

Bộ đề can trang điểm mang tên : HEAD IN THE CLOUDS

Davy vừa hợp tác với người sáng lập Facelace, Phyllis Cohen về một bộ đề can trang điểm có tên Head in the Clouds. Đề can đám mây và ngôi sao mơ mộng đi kèm trong một bộ bao gồm hai lớp hoàn thiện: một ánh kim ba chiều và một màu bạc lấp lánh. Các nhãn dán ánh kim mang đến một cái nhìn tinh tế hơn có thể chuyển đổi trong các ánh sáng khác nhau từ gần như mờ sang phản chiếu màu xanh lá cây và màu hồng. Màu bạc lấp lánh mang lại cái nhìn kim loại, ấn tượng hơn, đảm bảo bạn có lớp trang điểm tuyệt vời nhất, ngay cả khi bạn chỉ đi đến cửa hàng tạp hóa. Đề can bám dính tốt nhất với làn da sạch, vì vậy hãy tránh dán chúng lên trên lớp da dầu hoặc chất làm mềm trang điểm.