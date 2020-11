Cách giảm 2-3kg nhanh nhất

Uống hai ly nước trước mỗi bữa ăn

Lauren Slayton, chuyên gia dinh dưỡng và là người sáng lập của Foodtrainers ở New York, cho biết: “Nghe có vẻ ngược đời, nhưng bạn cần uống nước để mất nước. Cùng với việc uống tối thiểu 64 ounce (1 Ounce = 0.0283 Kilôgam) , mỗi ngày, Slayton khuyến nghị trước bữa ăn hãy uống hai cốc nước để giảm sự thèm ăn tối đa; nó sẽ khiến bạn cảm thấy no và giúp bạn ăn ít hơn." Vanessa Packer, một chuyên gia dinh dưỡng toàn diện tại ModelFit ở New York cũng khuyến cáo bạn " Hãy tránh seltzer- loại nước đã được cacbon hóa và nước có ga chúng chính là tác nhân gây đầy hơi."

Giảm đầy hơi Sự khác biệt giữa cảm giác gầy hoặc cảm thấy đầy hơi có thể chỉ là một vài pound nước. Jeffrey Morrison, bác sĩ và là người sáng lập trung tâm Morrison ở New York, cho biết: “Bạn có thể giữ lại tới 5 pound chất lỏng thừa, cho nên hãy nhấm nháp các loại trà loại bỏ nước như bồ công anh hoặc thì là. Các loại thuốc giảm đầy hơi khác. Hãy dùng nước ép hỗn hợp cần tây và uống một viên nang mùi tây 500 mg hai lần trên một ngày. Ngủ đủ 8 tiếng Cũng theo chuyên gia, bác sĩ Morrison cho biết: “Khi bạn ngủ từ 7 tiếng rưỡi đến 8 tiếng, cơ thể của bạn có sức đề kháng tốt hơn có thể loại bỏ các hormone căng thẳng và sự trao đổi chất của bạn sẽ được cải thiện. Việc bổ sung vitamin D3 hàng ngày có thể giúp bạn ngủ ngon hơn do đó cải thiện việc giảm cân. Một giả thuyết cho rằng khi D3 thấp, hormone đói sẽ tăng lên và khi bạn không thiếu D, melatonin - chất hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Slayton khuyên dùng 2.000 IU D3 mỗi ngày. Thử nhịn ăn qua đêm Brooke Alpert, một chuyên gia dinh dưỡng ở New York và cũng là tác giả của cuốn sách The Diet Detox, cho biết hãy giảm ngay việc ăn uống ít nhất hai giờ trước khi đi ngủ để cơ thể có thời gian tiêu hóa dẫn đến giấc ngủ ngon hơn. Hầu hết mọi người cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng, việc bạn ngủ quá ít có thể gia tăng sự thèm ăn của bạn. Nhà nội tiết học David Ludwig, M.D., tác giả của cuốn sách Always Hungry, cho biết: “Chỉ sau một đêm thiếu ngủ, sự trao đổi chất của bạn có thể thay đổi khiến bạn thèm ăn nhiều carbs- (Carbohydrate- bao gồm hàm lượng đường, tinh bột, chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm, chế phẩm từ sữa) đã qua chế biến hơn”.

Tránh thực phẩm chế biến sẵn