Các loại tinh dầu tốt nhất giúp bạn giảm căng thẳng và mệt mỏi

Liệu pháp chữa bệnh bằng thảo dược có từ hàng nghìn năm trước và gần đây đã được mọi người ca ngợi, từ Gwyneth Paltrow và Miranda Kerr cho đến NBA All Stars. Trên thực tế nó có thể mang lại những lợi ích cực kỳ hữu hiệu cho tâm trí và cơ thể. Hope Gillerman, một nhà trị liệu bằng hương thơm và tác giả của cuốn sách Essential Oils Every Day: Rituals and Remedies for Healing, Happiness, and Beauty cho biết: “Hít thở hơi tinh dầu sẽ thay đổi ngay lập tức mô hình não của chúng ta và có thể giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn , chúng không phải là thuốc chữa bệnh và không thể thay thế thuốc chữa bệnh nhưng chúng có giá trị giúp chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn.”

Tinh dầu tốt cho điều gì? Tinh dầu là một loại thảo dược tự nhiên, toàn diện để giải quyết rất nhiều vấn đề về sức khỏe bắt nguồn từ căng thẳng trong cuộc sống của chúng ta, đồng thời chúng cũng có lợi trong việc cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng để cung cấp năng lượng tăng cường vào buổi trưa. Cách sử dụng tinh dầu Gillerman- nhà trị liệu bằng tinh dầu cho biết: “Ngửi tinh dầu bằng cách tập trung hít sâu là cách nhanh nhất để thay đổi trạng thái tinh thần và mức độ căng thẳng của bạn,” bạn nên nhỏ một giọt tinh dầu vào giữa hai lòng bàn tay. Tiếp theo, xoa hai tay vào nhau và nâng lên ngang mặt, từ từ hít vào bằng mũi. Hoặc có thể thoa tinh dầu tại chỗ "để tạo mùi thơm cho bản; nhỏ vài giọt hỗn hợp thư giãn vào bồn tắm hoặc làm thơm toàn bộ không gian phòng bạn với sự hỗ trợ của máy khuếch tán tinh dầu. Những điều cần biết trước khi mua tinh dầu Trong một thị trường đang bày bán rất nhiều loại tinh dầu vì vậy bạn sẽ rất khó để biết nên mua loại tinh dầu nào đó là lý do tại sao một chuyên gia trị liệu bằng tinh dầu như Gillerman đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua các loại tinh dầu nguyên chất, không pha trộn quá nhiều vì nó sẽ làm giảm hiệu quả, gây kích ứng da và đường hô hấp của bạn". Cô ấy cũng khuyên bạn không nên tích trữ quá nhiều tinh dầu, thay vào đó hãy bắt đầu với những thứ cần thiết: như tinh dầu từ cam quýt, hoa oải hương, tinh dầu từ nhựa cây hoặc rễ cây để thư giãn, tinh dầu trầm hương, gỗ tuyết tùng, hoặc cỏ vetiver và một mùi hương kích thích, như húng quế, hoặc tinh dầu hương thảo. Gợi ý những loại tinh dầu tốt nhất mà bạn nên quan tâm: Đối với những lo lắng: Dùng tinh dầu cỏ vetiver, dầu hoa cam, cây xô thơm và phong lữ Aromatherapy Associates De-Stress Mind Roller Ball DoTerra Serenity Calming Blend Cho giấc ngủ và thư giãn: Dùng tinh dầu hoa oải hương, hoa cúc và hoa hồng Tata Harper Aromatic Bedtime Treatment Jurlique Calming Blend Essential Oil Để tập trung tinh thần: Dùng tinh dầu bạc hà và hương thảo Vitruvi Boost Essential Oil Blend Saje Brainstorm Invigorating Oil Blend Tăng thêm năng lượng : Dùng tinh dầu bạch đàn, bạc hà, hương thảo, cây bách và bạch đậu khấu De Mamiel Altitude Oil L’Occitane Aromachologie Revitalizing Essential Oil Blend Để cải thiện tâm trạng: Dùng tinh dầu cam bergamot, ylang ylang, hoa nhài, chanh và chanh CAP Beauty The Anointing Oil Aveda Bergamot Essential Oil + Base Đối với đau cơ : Dùng tinh dầu cỏ vetiver, bạc hà, helichrysum và thông True Botanicals Muscle Release H. Gillerman Organics Tension Remedy Theo vogue, healthline, pinterest