Giày mules nổi gió bất ngờ trong mùa lễ hội bởi “cô nàng bạc bẽo” Selena Gomez

Selena Gomez mang vẻ đẹp cổ điển trong chiếc váy nhung đen sang trọng, cùng đôi giày mules tại sự kiện của Hitmakers Brunch, Variety năm 2022 ở Los Angeles - Mỹ.

"Kẻ bạc bẽo" là nick name của người hâm mộ gửi tới Selena Gomez sau khi cô nàng trả lời phỏng vấn rằng cô chỉ có một người bạn duy nhất trong ngành là Taylor Swift, từ chối nhắc đến người bạn thân trong giới đã hiến thận cho mình.

Chuyển từ sự yêu mến, fans đã giận dữ trách móc và lượng theo dõi Selena đã tuột giảm. Selena bị coi là người không biết ơn, tồi tệ và điều đó đã gây không ít phiền toái cho cô nàng bởi sự vô tâm của mình.

Đôi giày mules của Selena đi trong bữa tiệc cuối năm của thương hiệu By Far - chuyên phụ kiện thời trang của Bulgaria. Đôi giày có giá hơn 10 triệu đồng. By Far có gu thẩm mỹ cổ điển đặc trưng những trong đôi mules cao gót.

Mules đã từng là xu hướng của thời trang Xuân Hè 2022, thể hiện qua street style của It girl và các tín đồ thời trang, đôi giày này được khẳng định là nguồn cảm hứng tuyệt vời khi xuống phố. Nhưng qua mùa Thu Đông, nó "lẳng lặng" được xếp vào tủ và bất chợt sống lại mạnh mẽ khi tất cả bước vào mùa lễ hội cuối năm 2022 khiến cô nàng Selena Gomez cũng không thể chối từ sức hấp dẫn của nó.





Giày mules có gót đáp ứng được nhu cầu chính đáng của phụ nữ khi đang mải mê tìm kiếm một đôi giày: Đủ tối giản để mặc cả ngày lẫn đêm và nâng cấp bất kỳ trang phục nào, thoải mái với phần gót dày và vượt thời gian vì chúng có thể được mặc vào mùa hè cũng như mùa đông.

Tại sao giày mules lại được yêu mến đến vậy? Đơn giản, chúng là một xu hướng giày cực kỳ linh hoạt và phổ biến. Xu hướng phong cách của mules có thể đặc trưng cho quần áo của người mặc bằng màu sắc, hình dạng gót chân, cấu trúc, thiết kế... đều có giá trị để thể hiện bản sắc và phong cách của chúng ta. Hơn nữa, đi giày mules bạn cảm thấy thoải mái cho đôi chân nhưng vẫn tôn dáng, phù hợp cho cả ngày làm việc và buổi tối đi lễ hội khi bạn thay trang phục với những chiếc váy đính sequin.



Theo: Vogue, fashionista