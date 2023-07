Giảm đau cơ, viêm khớp, giữ dáng, chống lão hóa với các món ăn nhẹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, gần 1/4, tương đương 58,5 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ sống chung với các vấn đề về đau cơ, viêm khớp. Ở các nước khác, con số này cũng không hề thấp hơn.



Cùng với chứng đau cổ, vai, gáy, chị em ở độ tuổi 40 và giới văn phòng còn gặp phải các chứng đau cơ, xương, viêm khớp rất khó chịu

Mải chạy theo các thực phẩm chức năng, thuốc trị bệnh và các chương trình trị liệu mà có khi bạn quên mất một cách để làm dịu tình trạng viêm ở khớp là tiêu thụ nhiều loại thực phẩm chống viêm, kể cả trong đồ ăn nhẹ của bạn.

Chất dinh dưỡng thân thiện với khớp là axit béo omega-3, vitamin D, K, A, E, C... Chúng có nhiều ở các loại hạt, óc chó, hạnh nhân, hồ trăn... và các loại quả mọng

1. Các loại hạt và bơ hạt

Quả óc chó, hạnh nhân, đậu phộng, quả hồ trăn và các loại hạt đều giàu hương vị thơm ngon và chất dinh dưỡng. Chứa đầy chất phytochemical, axit béo omega-3 được gọi là axit alpha-linoleic (ALA) và một lượng magiê, vitamin E, vitamin B6 dồi dào, những loại quả, hạt này sẽ giúp giảm một số dấu hiệu viêm nhiễm. Chống lại cơn đói giữa các bữa ăn, các loại hạt và kem của chúng (bơ hạt) óc chó, hạnh nhân, các loại hạt… là món ăn nhẹ hoàn hảo.

Nhấm nháp các loại hạt, quả bạn không chỉ đỡ đói mà còn bổ sung các dinh dưỡng giúp đẹp da, giữ dáng và giảm đau viêm khớp đáng kể

2. Trái cây tươi

Dồi dào các vitamin, khoáng chất và chất phytochemical, trái cây tươi là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời để cải thiện và duy trì sức khỏe khớp. Chúng chứa đầy vitamin C, hỗ trợ hình thành collagen hiệu quả. Các loại trái cây họ cam quýt, kiwi, dâu tây, xoài, đu đủ và dứa là những loại trái cây hoàn hảo để thêm vào menu bữa ăn nhẹ của bạn.

Dứa chứa một loại enzyme được gọi là bromelain, có đặc tính chống viêm và có thể giúp giảm đau khớp

3. Pudding hạt Chia Berry

Ẩn bên trong các sắc tố đỏ đậm, tím, xanh dương và đen, quả mọng chứa vô số hợp chất được gọi là anthocyanin. Theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Antioxidants, Anthocyanins là chất hóa học thực vật đáng kinh ngạc được tôn sùng vì khả năng giảm căng thẳng ôxy hóa và dập tắt chứng viêm mãn tính. Điều này có thể có nghĩa là tác dụng chống viêm của quả mọng có thể giúp giảm đau khớp.

Bữa ăn nhẹ là các loại quả mọng hoặc dùng quả mọng kèm với bánh pudding hạt chia giàu omega-3 được làm bằng sữa giàu canxi sẽ giúp ích cho khớp

4. Rau và đậu nhúng

Thưởng thức nhiều loại rau màu sắc như cà rốt, bông cải xanh, súp lơ, đậu Hà Lan, cà chua, dưa chuột, cần tây, củ cải và ớt với nước chấm đậu chứa nhiều protein để có bữa ăn nhẹ lý tưởng cho sức khỏe.

Rau chứa nhiều vitamin A, C và K, đậu cung cấp folate, chất xơ, kẽm, kali và magiê, bông cải xanh và các loại rau họ cải chứa sulforaphane giúp giảm viêm ở các khớp

5. Sô cô la đen

Với hương vị khó cưỡng và hương thơm mê hoặc, sô cô la đen chứa nhiều loại hóa chất thực vật giúp giảm đau và viêm. Ghép một vài miếng sô cô la vuông với một ít quả hạch hoặc quả mọng là bạn đã có một món ăn nhẹ chống viêm ngon miệng khi di chuyển.

6. Matcha hoặc trà xanh

Không có bữa ăn nhẹ nào hoàn chỉnh nếu không có đồ uống. Matcha hoặc trà xanh luôn có chứa một chất hóa học thực vật gọi là epigallocatechin gallate (EGCG) giúp duy trì các khớp và cơ xương khỏe mạnh, giúp cải thiện đáng kể tình trạng viêm khớp mà bạn đang mắc phải.

Matcha hoặc trà xanh pha thông thường là một trong những thức uống tốt nhất cho bệnh đau khớp

Ngoài việc tiêu thụ các chất dinh dưỡng chống viêm, bạn cần có lối sống lành mạnh như thường xuyên dành thời gian hoạt động thể chất (khoảng 150 phút mỗi tuần)...

Nên thay đổi tư thế làm việc liên tục và ăn uống khoa học - các chứng đau của chị em và giới văn phòng đến một phần vì thói quen làm việc, sinh hoạt chưa khoa học

Tập luyện thường xuyên các bài kéo giãn ngay tại bàn làm việc của mình

Tập các bài tập kéo giãn các khớp và hoàn thành các động tác chuyển động nhẹ nhàng, sử dụng các liệu pháp nhiệt và lạnh để giúp giảm viêm, đau khớp, tránh uống rượu, hút thuốc...

Chẳng có cách nào tốt hơn để có được những chất dinh dưỡng hỗ trợ cho khớp thông qua các bữa ăn nhẹ đã gợi ý

Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn là bổ sung hằng ngày một số chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm axit béo omega-3, dinh dưỡng thực vật, vitamin, khoáng chất để bạn có một chất lượng cuộc sống tốt hơn và khả năng hưởng thụ cuộc sống cao hơn.

Theo: Live Healthily, The Healthy, Cary or Tho, Hollan and Barrett