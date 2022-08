Giảm cân và đẹp da với nước uống màu ngọc lục bảo theo cách người nổi tiếng

Sắc tố ngọc lục bảo có vô số lợi ích, và nó là một phần không thể thiếu đối với sức khỏe, đặc biệt là cho da mặt và kiểm soát cân nặng cơ thể.

Chất diệp lục không chỉ mang lại cho cây cối, cỏ và hoa màu xanh đậm đặc trưng mà còn chịu trách nhiệm quang hợp, một quá trình thực vật biến đổi ánh sáng thành ô xy quan trọng. Có thể hiểu đơn giản là phân tử thực vật, với công thức hóa học tương tự như máu, cũng ẩn chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta.

Và đó là lý do tại sao gần đây chất diệp lục (hay còn được gọi sắc tố ngọc lục bảo) được nói đến ngày càng nhiều. Những người nổi tiếng họ không ngừng tìm kiếm, khám phá những chất mới từ nước uống đến thực phẩm hay những công nghệ thẩm mỹ... nhằm có thể giữ mãi được tuổi thanh xuân. Trong những năm gần đây, nhiều ngôi sao đã đưa một số thực phẩm bổ sung vào thói quen làm đẹp, ngoài kem và trang điểm. Kourtney Kardashian và Mandy Moore, cả hai đều nói về việc uống chất diệp lục bằng cách hòa tan một vài giọt trong nước vì những lợi ích mà nó mang lại cho gan và ruột. Hay ngôi sao điện ảnh Cate Blanchett cũng đã sử dụng vì các đặc tính chống lão hóa từ sắc tố ngọc lục bảo này. Trên Goop, trang web của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow dành riêng cho thế giới chăm sóc sức khỏe ở góc độ 360 độ, có một video hướng dẫn cách pha chế đồ uống dựa trên chất diệp lục và gừng để tăng cường hệ miễn dịch ngay lập tức.

Những đặc tính của chất diệp lục là gì?





Chỉ riêng dành cho sức khỏe, nó có tác dụng giải độc vì giúp gan loại bỏ các độc tố dư thừa bằng cách thúc đẩy hoạt động chống ô xy hóa tự nhiên. Nó cũng cải thiện tiêu hóa và giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tác động lên sự khỏe mạnh của ruột nhờ việc điều chỉnh nó.





Thức uống này giúp lấy lại năng lượng và hoạt động như một liều thuốc bổ thực sự trong thời gian chuyển mùa và trong những thời điểm căng thẳng cao độ. Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng tốt trong các trường hợp trị mụn trứng cá, da mẩn đỏ và lỗ chân lông to do đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của nó. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, thức uống diệp lục cũng có chống chỉ định: Nếu được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung, nó sẽ nhạy cảm với ánh sáng và có thể cản trở các loại thuốc làm tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, làm tăng nguy cơ bỏng và ban đỏ. EFSA, Cơ quan An toàn Dinh dưỡng châu Âu, đã bác bỏ một số công bố dinh dưỡng liên quan đến chất diệp lục.

Chất diệp lục có 100% tác dụng lành mạnh đối với cơ thể, khi nói đến rau thì không có giới hạn và bạn có thể làm đầy đủ các loại rau lá xanh như rau bina, bồ công anh, thảo mộc, catalonia và tảo xoắn, một loại siêu thực phẩm khác cũng thường được sử dụng để đắp mặt nạ và làm đẹp.

Nhưng đó không phải là tất cả, phiên bản bột có thể được thêm vào máy ly tâm và sinh tố để có một ly nước lành mạnh ngay lập tức. Công thức làm sinh tố giàu chất diệp lục rất phong phú, nữ diễn viên Reese Witherspoon gần đây đã chia sẻ niềm yêu thích của mình trên Instagram: Nó bao gồm cần tây, rau bina non, táo, chanh và nước dừa. Theo cô, đó sẽ là sự tập trung thực sự của hương vị và hạnh phúc.



Theo: Vogue, InstargramReese Witherspoon, Goop