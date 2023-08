Giảm cân bằng phương pháp Đông y, chọn 'tốc độ' hay an toàn?

Theo số liệu thống kê có khoảng 25% dân số thế giới (tương đương với con số khoảng 2 tỷ người) gặp tình trạng béo phì cần phải giảm cân như một phương pháp điều trị bệnh. Riêng ở Việt Nam thì con số này tăng nhanh trong thập kỷ qua và chưa có dấu hiệu chậm lại.

Cuộc sống hiện đại với đồ ăn nhanh, áp lực cuộc sống, ít vận động, môi trường và thói quen sống không phù hợp khiến nhiều người mắc chứng thừa cân, béo phì

Đây cũng là lý do của việc nở rộ nhiều phương pháp kiểm soát cân nặng, chống thừa cân, khắc phục thể trạng béo phì. Giảm cân nếu hiểu chỉ đơn giản là ăn, tập theo chế độ, uống thuốc, thực phẩm chức năng hay phẫu thuật thẩm mỹ - hút mỡ thừa (toàn thân hoặc một vùng nào đó) để giảm số mỡ, đạt số cân mong muốn thì chưa đủ.

Béo phì có rất nhiều hệ lụy nên cần phải điều trị. Thực tế, sở hữu vóc dáng mảnh mai vừa tự tin lại giúp tránh được nhiều bệnh cho xương khớp, gan, mỡ máu...

"Giảm cân phải đi đôi với sự điều chỉnh sức khỏe tổng thể. Giảm mỡ toàn thân hay một vùng của cơ thể thành công là khi vừa điều chỉnh được số cân, kiểm soát lượng mỡ vừa bao quát sức khỏe tổng thể", Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hải (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao châm cứu Việt tại Bệnh viện Châm cứu TW) nói.

Y học Phương Đông trị thừa cân, béo phì dựa trên những nguyên tắc về vị trí huyệt đạo để kích thích việc đốt cháy mỡ thừa

"Thực tế thì có hai nhu cầu chính về giảm cân, một là cải thiện vóc dáng với đa dạng các nhu cầu giảm cân, mỡ từ toàn thân đến từng vùng và hai là trị bệnh thừa cân, béo phì. Có nhiều phương pháp cho hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ cao. Điều đó khiến việc giảm cân không an toàn. Trị thừa cân bằng Đông y được coi là ít tác dụng phụ và an toàn nhất hiện nay.

Giảm béo trong Đông y có nhiều cách như bấm huyệt, châm cứu... Dù cách nào thì Đông y vẫn đối diện với bệnh nhân bằng quan niệm tổng thể để đánh giá, đưa ra phương án điều trị sức khỏe toàn diện. Đông y không đặt mục tiêu duy nhất giảm cân mà lấy việc giảm cân làm chủ trị. Song song với đó kiểm soát các nội tạng khác. Tức, trong quá trình giảm cân lục phủ ngũ tạng của người bệnh như tỳ, phế, thận (tạng) hay bàng quan, vị, tam tiêu phủ... đều được điều chỉnh. Điều đó làm nên yếu tố an toàn khi thực hiện giảm béo bằng phương pháp Đông y", bác sĩ Ngô Quang Hải giải thích.

Phương pháp bấm huyệt trong Đông y là một phương pháp trị béo phì hiệu quả

"Người thầy thuốc sẽ khám, tìm căn nguyên gây béo để tập trung vào điều trị căn nguyên - xử lý gốc rễ. Ví dụ, người béo phì bị kèm táo bón, thầy thuốc phải trị táo bón thì mỡ mới có đường thoát ra. Nói chung thừa cân trong Đông y thường do mấy nguyên nhân như đàm thấp, huyết ứ, nhiệt ứ… Mỗi căn nguyên một cách trị, nếu đàm thấp thì tập trung trị đàm, huyết ứ tập trung trị huyết…

... Người thầy thuốc vừa trị béo cho bệnh nhân vừa phải cân, đo, đong, đếm để các hoạt động điều trị bổ trợ nhau tạo nên tổng thể hài hòa. Như vậy hiệu quả mới cao, người bệnh sẽ khỏe đẹp toàn diện", bác sĩ Ngô Quang Hải phân tích.

Châm cứu, cấy chỉ giảm béo là phương pháp giảm béo an toàn cao, ít tác dụng phụ, "ít thách thức" người bệnh

"Phương pháp của Y học cổ truyền không chỉ mang lại hiệu quả giảm béo cho bệnh nhân mà còn giải quyết được căn nguyên gây bệnh để điều chỉnh cơ thể về trạng thái cân bằng. Mục đích đưa cơ thể về trạng thái cân bằng để không gây nên bệnh khác chứ không chỉ bao gồm vấn đề giải quyết việc thừa cân", bác sĩ Hải nói tiếp.

Thừa cân hay béo phì chỉ là triệu chứng chủ yếu trên cá thể, trong nền tảng gây bệnh, người thầy thuốc cần giải quyết nền tảng

"Nếu so sánh thì một liệu trình giảm béo bằng Đông y cho hiệu quả không nhanh bằng các phương pháp khác, đặc biệt là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Song nhờ mức độ an toàn cao, một công giảm béo ba công trị bệnh đi kèm mà giảm béo Đông y đang ngày được ưa chuộng. Đặc biệt là với những người có độ tuổi trung niên hoặc tin tưởng, ưa thích nền Y học phương Đông", bác sĩ Hải kết luận.



