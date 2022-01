Gặp sự cố tuột áo, Miley Cyrus vẫn ghi điểm với loạt outfit lộng lẫy táo bạo

Khi đang trình diễn ca khúc Party in the USA trong đêm giao thừa đón năm mới 2022, Miley Cyrus bất ngờ bị đứt dây quai áo suýt “lộ hàng” khiến cô phải lấy tay che ngực. Tuy nhiên, gương mặt vẫn tươi rói không chút bối rối, nữ ca sĩ nhanh chóng “chữa cháy”, quay người vào cánh gà và lát sau trở ra với chiếc áo blazer đỏ rực rỡ khoác ngoài. Pha xử lý tinh tế kịp thời của Miley không hề làm gián đoạn tiết mục, được khán giả ngay tại chương trình và netizen hết lời thán phục.

Trình diễn trong đêm nhạc mừng năm mới, ngoài bộ váy “sự cố” gồm crop top và váy ngắn ánh kim lấp lánh rách rưới kiểu “cái bang” của thương hiệu Akna, giọng ca sinh năm 1992 còn xuất hiện với nhiều bộ cánh từ lộng lẫy, sang chảnh đến vô cùng táo bạo.

Outfit siêu gợi cảm khác giúp Miley Cyrus khoe trọn body nóng bỏng là áo khoác lông xù sắc màu cầu vồng của Dolce & Gabbana, bra màu xanh và váy ngắn sọc nhiều màu lấp lánh mix với giày đế cao của Roger Vivier.

Tiếp đó, người đẹp tóc vàng gây chú ý với phong cách thời trang cực cá tính sang chảnh với blazer, catsuit, găng tay và giày cao gót của Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế. Tất cả đều màu đỏ quyền lực và sang trọng, ghi điểm ấn tượng tuyệt đối.

Tỏa sáng trong bộ váy Bronx and Banco màu xanh lá non cut out hở bạo dọc nửa thân, Miley khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cô.

Bộ jumpsuit tua rua màu bạc của Atelier Versace đem đến làn gió disco sôi động trên sân khấu.





Đầm đỏ Gucci chân voan với phần tay gắn lông vũ khiến nữ ca sĩ trẻ quyến rũ và nổi bật tựa nữ thần.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, Miley đăng ảnh mặc bikini gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ.

Miley Cyrus thích mặc bodysuit khi biểu diễn trên sân khấu. Thời gian gần đây, cô nàng nổi loạn lăng xê mốt tóc wolf cut cực chất đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn làm đẹp.

Miley Cyrus sinh năm 1992, nổi tiếng từ tuổi thiếu niên, là ngôi sao nhí Disney và vụt sáng với vai Hannah Montana trong bộ phim cùng tên. Sau đó, từ nàng công chúa tuổi teen trong sáng ngọt ngào, cô gái trẻ bất ngờ chuyển hướng sang phong cách “gái hư” cá tính, nổi loạn, nhiều lần khiến dân tình choáng váng với váy áo hở bạo và những hình ảnh gây sốc. Tuy vậy, cô vẫn có lượng fan hùng hậu từ nhiều năm qua. Miley Cyrus ghi điểm với người hâm mộ bởi hình ảnh vui tươi trẻ trung, sống thật với chính mình và luôn giữ tinh thần lạc quan tràn đầy năng lượng dù có bất cứ điều gì xảy ra. Năm 2019, nữ ca sĩ ly hôn chồng Liam Hemsworth sau 10 năm mặn nồng.



Nguồn: Dailymail, People