Gái Trung, Hàn thăng hạng nhan sắc nhờ tóc ngắn, gái Âu “xuống tóc” cũng cực xinh

Chỉ nhờ thay đổi kiểu tóc ngắn, hai cô nàng nữ phụ Park Gyu Young của phim Điên thì có sao và Go Joon Hee phim She was pretty bỗng “lột xác”, bất ngờ thăng hạng nhan sắc, được hâm mộ và yêu thích không kém nữ chính.

Từ style tóc tém tomboy, hiện nay Go Joon Hee đã để tóc dài ra hơn một chút và nhuộm màu nâu sáng thời thượng. Vẻ ngoài cá tính giúp nữ diễn viên “ăn gian” tuổi thật, không ai nghĩ người đẹp đã U40.

Tóc ngắn cũng làm cho Park Gyu Young trông cá tính hiện đại hơn hẳn kiểu tóc dài tẻ nhạt trước đây. Có lúc vén tóc mái, có lúc để mái lưa thưa hoặc đầu vuông mái bằng đơn giản, trông nữ diễn viên sinh năm 1993 trẻ trung xinh yêu như búp bê với gương mặt baby.

Dùng thêm phụ kiện tóc như bờm, nữ chính Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong ghi điểm với tóc ngắn mái bằng dễ thương vô đối.

Các chị đại U50 của showbiz xứ Hàn cũng không nằm ngoài trào lưu tóc ngắn. Byun Jung Soo và Kim Hee Sun đều quá đỗi trẻ trung với tóc ngắn layer trông tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật cắt cúp cao của tay kéo.

Nữ diễn viên Phía đông vườn địa đàng Han Ji Hye đã bước vào tuổi U40 nhưng trông chỉ như mới đôi mươi với tóc ngắn khiến diện mạo gái một con càng trẻ trung “hack tuổi”.





Kiểu cắt lob thẳng thời trang tiếp tục dẫn đầu xu hướng tóc đẹp hè 2022, được các người đẹp 8X, 9X, 10X của showbiz Hoa ngữ như: Trương Giai Ninh, Victoria Song và Âu Dương Na Na lăng xê nhiệt tình.

Không chỉ là xu hướng được nhiều mỹ nhân Trung, Hàn yêu thích, hội người mẫu bên trời Tây cũng đua nhau F5 vẻ ngoài với tóc ngắn. Georgia Fowler cắt tóc tém tỉa cao, mái dài bồng bềnh cá tính thời thượng. “Chân dài” 9X Taylor Hill xinh hơn bội phần nhờ cắt tóc ngắn ngang vai.

Mỹ nhân Grace Elizabeth chuyển style bánh bèo “đổi gió” sang tóc tém mái thưa cũng hợp không kém.

Kiểu tóc ngắn mới cũng khiến diện mạo của nàng mẫu nội y Josephine Skriver trở nên trẻ xinh năng động hơn hẳn.



Nguồn: InStyle, Cosmopolitan, Kpop