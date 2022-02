Gái một con Elsa Hosk gây bão mạng với loạt ảnh khoe dáng cực cháy

Sau một thời gian thường xuyên diện style mùa lạnh kín bưng, Elsa Hosk dạo gần đây bất ngờ liên tiếp tung loạt ảnh diện bikini siêu hot “đốt cháy” mọi ánh nhìn.

Cách đây ít ngày, thiên thần nội y của Victoria’s Secret gây bão mạng với loạt ảnh khoe dáng cực cháy ở Palm Springs, California trong bộ bikini hoa nhí mang tên Miss July (Quý cô tháng Bảy) của Heavy Manners. Mỹ nhân 34 tuổi khoe trọn body hoàn hảo hệt như búp bê Barbie ngoài đời thực cùng đôi chân dài miên man với đôi cowboy boots màu xanh mint của thương hiệu Toral.

Dù sinh con cách đây một năm nhưng Elsa Hosk luôn giữ được phong độ và vóc dáng đỉnh cao, thậm chí còn gợi cảm hơn thời chưa gia nhập hội mẹ bỉm sữa.

Hồi giữa tháng 1, Elsa Hosk cùng chồng con tận hưởng kỳ nghỉ ngập tràn nắng gió ở biển Hawaii. Cô diện loạt bikini lạ mắt, trong đó có những thiết kế của thương hiệu Tropic of C do thiên thần nội y Candice Swanepoel thiết kế. Đường cong nóng bỏng và vòng eo săn chắc phẳng lì không chút mỡ thừa của bà mẹ một con khiến nhiều cô gái độc thân cũng ao ước.





Ít ai biết rằng Elsa Hosk từng phải vật lộn với chứng nghiện rượu từ khi còn là cô bé tuổi teen, và quyết định từ bỏ rượu cách đây 12 năm. Dù chẳng mấy khi đăng ảnh tập thể thao trên trang cá nhân nhưng để sở hữu và duy trì được hình thể hoàn mỹ như hiện tại, người đẹp phải trải qua hàng giờ khổ luyện trong phòng gym và mướt mồ hôi tập yoga. Sau sinh, mỹ nhân nội y quan tâm hơn đến những bài tập phù hợp thể trạng và tích cực tập luyện đều đặn hàng ngày mà chẳng cần đến những phương pháp ép cân giảm cân thần tốc, cũng như không ăn kiêng quá khắt khe.

Người đẹp tóc vàng luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân quyến rũ hàng đầu làng mẫu. Ở quý cô 8X luôn có vẻ kiêu kỳ sang chảnh như nàng thơ với nhan sắc thiên thần, toát lên sức hút đầy mê hoặc.

Mới đây, Elsa Hosk còn khiến dân tình chết mê với loạt ảnh tựa minh tinh điện ảnh trên tạp chí Numéro Nga.



Nguồn: Dailymail, Numéro Nga