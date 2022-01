“Emily in Paris” công chiếu - lượt tìm kiếm thời trang tăng khủng

Mặc dù phần thứ 2 Emily in Paris mới chỉ được ra mắt vào cuối tháng 12 nhưng dường như số lượt tìm kiếm thời trang đã tăng đột biến trong vòng 24 giờ đầu tiên. Theo dữ liệu thu thập bởi ShopStyle - một nền tảng mua sắm kỹ thuật số do Ebates sở hữu thì lượt tìm kiếm các sản phẩm được mặc bởi các diễn viên trong phim như: Emily Cooper, Mindy Chen, Camille và Julien đã tăng lên rõ rệt.

Điều hấp dẫn các tín đồ nhất ở các trang phục trong Emily in Paris chính là những màu sắc và họa tiết vui tươi từ trang phục mà diễn viên thể hiện (đặc biệt từ nhân vật Emily do Lily Collins thủ vai). Cùng với các trang phục có họa tiết vui tươi thì các phụ kiện đội đầu như các loại mũ hoặc các loại áo trùm đầu thúc đẩy đến 43% lượt tìm kiếm. Các truy vấn thời trang cho áo len sọc trắng, xanh hay áo khoác gingham và mũ xô đều tăng đến 42%. Mẫu áo choàng đỏ cũng tăng đến 41% trong khi boots cao đến đầu gối tăng cũng khoảng 37%. Ngoài ra, tìm kiếm trên internet về Dior cũng tăng đến 40%.

Từ lâu, phim ảnh hay ca nhạc vốn đã là một thứ công cụ hữu hiệu để quảng bá cho các thương hiệu, nhãn hàng. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, khi thế giới ngày càng chìm vào biển thông tin khổng lồ thì sự quảng cáo trở nên tinh tế hơn bao giờ hết. Trong từng shoot hình, thước phim, các nhãn hiệu, sản phẩm được lồng ghép vào khéo léo. Hiệu quả nhất phải kể đến là thời trang. Tạo ra ấn tượng cho người xem với một diễn viên đã là thành công. Khiến họ thích những gì mà diễn viên sử dụng mới là đỉnh cao. Các nghệ sĩ và những bộ phim quốc tế làm rất tốt điều này.





Bởi, trong Emily in Paris, không chỉ nhân vật chính - người đẹp Lily Colins tạo ra những cơn sốt nóng bỏng về trang phục trong phim mà với Mindy (do Asley Park thủ vai - người bạn thân nhất của Emily ở Paris) cũng tăng bất ngờ. Chiếc áo khoác có đính kết và một chiếc túi màu đỏ của Mindy tăng lần lượt là 69% và 60%. Các truy vấn về áo khoác da báo, váy đỏ và mũ phớt đen lần lượt là 53%, 41% và 24%. Không kém cạnh gì, các tìm kiếm thời trang liên quan đến Camille (do Camille Razat thủ vai - một cô gái Pháp thực sự trong phim) cũng tăng đến 80%. Điều đặc biệt này đến từ chiếc blazer da. Các truy vấn về áo blazer ngoại cỡ, quần lưng cao và áo cộc tay đã tăng lần lượt là 50%, 46% và 44%.

Trang phục cực chất, màu sắc bắt trend không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, nghệ thuật thời trang cho phim ảnh, khiến bộ phim tăng tính thực tế, gắn bó, gần gũi hơn với người xem mà còn mang đến những món lợi nhuận không hề nhỏ “phụ” thêm cho doanh thu của phim. Do vậy, hiển nhiên, những bộ phim thành công, cuốn hút cũng là những bộ phim không thể thiếu sự góp mặt của các nhà thiết kế tên tuổi - Patrichia Field chính là tác giả cũng là cố vấn của các bộ trang phục đầy hấp dẫn trong Emily in Paris. Patrichia Field cũng chính là người đã từng làm việc trong các dự án như: The Devil Wears Prada, Sex and the City…

Nói về các trang phục hấp dẫn của Emily in Paris, Patrichia Field nói: “Tôi thích những gì tôi làm, đó là điều trước nhất. Tôi truyền cảm hứng qua đó. Và tôi cố gắng làm những điều đó một cách thông minh nhất. Tôi có một triết lý thời trang cho riêng mình và tôi muốn truyền tải điều đó tới các khán giả của phim. Về cơ bản, tôi thích những bộ quần áo… vui vẻ”.

“Tôi thích loại thời trang tạo cảm hứng tích cực cho người mặc và cho cả thế giới. Chính vì vậy tôi có xu hướng tham gia vào những bộ phim hài lãng mạn. Tôi nhận thấy mình đã thành công với điều đó trong nhiều năm, Emily in Paris cũng là một ví dụ”, Patrichia Field nói với WWD (Women's Wear Daily).



