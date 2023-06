‘Du lịch phẫu thuật thẩm mỹ’ bùng nổ tại Hàn Quốc

Hàn Quốc trở thành "thiên đường" phẫu thuật thẩm mỹ đối với nhiều người nước ngoài. Lượng khách quốc tế đến xứ kim chi với mục đích làm đẹp tăng vọt trong những năm gần đây AFP

Theo The Unpublishable - trang tin chuyên về ngành công nghiệp làm đẹp, Hàn Quốc có thị trường thẩm mỹ y tế tinh vi và phát triển bậc nhất thế giới. Seoul sở hữu số lượng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bình quân trên đầu người nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, con số này nhiều gấp đôi so với Mỹ và nhiều hơn 150% so với Brazil - đất nước đứng thứ hai trong danh sách. Do mật độ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cao, nhiều khu phố ở thủ đô Hàn Quốc trở thành trung tâm làm đẹp của cả nước, trong đó khu Gangnam được biết đến với những tên gọi như “phố phẫu thuật thẩm mỹ”. Du lịch y tế (cụ thể là du lịch phẫu thuật thẩm mỹ) cũng được Tổng cục du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization, viết tắt KTO) và các cơ quan quan tâm đến xuất khẩu khác coi là một trong những lĩnh vực trọng tâm để phát triển và là một trong những “sản phẩm chiến lược” của đất nước.



Những du khách quốc tế đến Hàn Quốc với mục đích phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nhiều và luôn được chào đón với các dịch vụ, đãi ngộ hấp dẫn nhất, biến đây trở thành mảng kinh doanh bùng nổ tại xứ kim chi trong những năm gần đây. Theo nhà báo Elise Hu, ngay khi du khách lấy hành lý từ băng chuyền ở sân bay Quốc tế Incheon của Seoul, họ có thể đưa khuôn mặt của mình vào máy chụp quang phổ để phân tích tình trạng da mặt. Các phân tích do AI cung cấp là một dịch vụ miễn phí của Trung tâm Hỗ trợ Du lịch Y tế thuộc KTO. Nhân viên ở đó có thể chào đón khách du lịch bằng các ngôn ngữ phổ biến như: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Nga. Tại các quầy, nhân viên có thể giúp khách nước ngoài tìm các cơ sở y tế phù hợp với nhu cầu thậm chí không ngại tư vấn các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng với những ai đang cần “trùng tu nhan sắc”.

Khách nước ngoài được chào đón, hỗ trợ nhiệt tình khi đến Hàn Quốc "dao kéo" AFP

Người nước ngoài lựa chọn đến xứ kim chi để thay đổi diện mạo bởi công nghệ thẩm mỹ phát triển, giá thành rẻ hơn so với làm ở Mỹ hay Brazil và những dịch vụ tiện ích, đãi ngộ hấp dẫn: cung cấp các khoản giảm thuế, những gói du lịch bao gồm phương tiện đi lại, khách sạn, ăn uống, chăm sóc sau phẫu thuật…

Các cơ quan chức năng đã cung cấp một số dịch vụ kiểu “trung tâm thông tin du lịch” để giúp tìm các phòng khám đã được cấp phép cho những người quan tâm đến các dịch vụ y tế, chủ yếu là thẩm mỹ. Hệ thống thông tin này gồm mạng lưới các nhà môi giới tư nhân hợp tác với những bệnh viện, bác sĩ để giúp người nước ngoài dễ dàng lựa chọn và tìm được một nơi phù hợp đồng thời được hướng dẫn trong toàn bộ quy trình. Ngoài giúp bệnh nhân nước ngoài tìm được cơ sở thẩm mỹ phù hợp, uy tín, các cơ quan môi giới còn cung cấp những dịch vụ như phiên dịch, cử người chăm sóc, đi cùng bệnh nhân trong toàn bộ quá trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Các khoản này thường do bệnh viện chi trả nhờ vào lượng bệnh nhân liên tục đổ về.

Khi khách hàng giữ lại biên nhận phẫu thuật, một khoản hoàn thuế phẫu thuật thẩm mỹ đi kèm với các dịch vụ thẩm mỹ sẽ được trả cho những người không mang hộ chiếu Hàn Quốc. Nếu phẫu thuật khuôn mặt khiến khách nước ngoài trông khác ảnh trong hộ chiếu và khó đối chiếu khi làm thủ tục ở sân bay thì cũng có một dịch vụ giải quyết vấn đề đó. Tổng cục du lịch Hàn Quốc sẽ cung cấp giấy chứng nhận phẫu thuật thẩm mỹ được các quan chức năng có thẩm quyền thông qua để làm bằng chứng nhận dạng cùng với hộ chiếu gốc từ đó khách nước ngoài dễ dàng rời khỏi Hàn Quốc.

Hiếm có quốc gia nào có thể cạnh tranh với Hàn Quốc về khả năng cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ và những lợi ích hấp dẫn đi kèm đồng thời hỗ trợ khách nước ngoài trong suốt quá trình trải nghiệm cho đến lúc họ rời khỏi đất nước AFP

Những nỗ lực này đã biến Hàn Quốc trở thành điểm đến lý tưởng của những khách nước ngoài đang mong muốn thay đổi diện mạo. Theo số liệu từ Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc, khoảng 60.000 người nước ngoài đến Hàn Quốc để làm thủ thuật y tế vào năm 2009. Tính đến năm 2019, lượng khách du lịch y tế đến nước này đạt gần nửa triệu người, tăng gấp 8 lần trong vòng một thập niên và tăng liên tục qua các năm. Họ chủ yếu đến xứ củ sâm với mục đích thẩm mỹ, từ việc điều trị da, thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ đơn giản hay phẫu thuật phức tạp để thay đổi cấu trúc gương mặt, các bộ phận trên cơ thể…