Đơn giản và sang chảnh hóa gu thời trang với minimalism style

Diện đồ tối giản với tinh thần "less is more" là nguyên tắc vàng kiến tạo nên nét thanh lịch cho phụ nữ Pháp. Chỉ cần xuống phố với bộ jumpsuit quây màu đen đơn giản cùng túi xách đan da và vòng cổ kim loại là bạn đã hoàn thiện ngay outfit sang chảnh miễn chê.