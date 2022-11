Đội mũ nồi là cách “ăn điểm” nhan sắc, giúp ngoại hình trong trẻo, ngọt ngào hơn

Muốn đội mũ nồi đẹp và sang, trước hết bạn phải chọn được cho mình thiết kế phù hợp, vừa vặn với dáng đầu và hợp với bộ trang phục đang mặc. Trong số đó, mũ nồi làm từ vải dạ, mũ nồi da hay chất liệu denim là những items được phổ biến hơn cả.

Em út của nhóm Red Velvet - Yeri khoe nhan sắc trong trẻo với vẻ ngoài giống như một nữ sinh quý tộc khi mặc áo khoác blazer dáng rộng, đội mũ beret đơn sắc và xách chiếc túi Lady Dior sang chảnh màu hồng phấn.

Cũng lựa chọn thiết kế mũ nồi đơn giản nhưng ngoại hình của Wendy có phần trẻ trung và ngọt ngào hơn với áo blouse phối denim, túi xách da hình vuông và một nụ cười tỏa nắng hơn ánh mặt trời.

Khác xa so với vẻ cool ngầu lạnh lùng trong MV 28 Reasons vừa ra mắt, Seulgi cực kì dễ thương khi áp dụng phong cách preppy học đường với chân váy mini, áo khoác blazer và mũ nồi họa tiết houndstooth cổ điển, thanh lịch.

Không chỉ nổi tiếng với giọng hát mượt mà, Seeun (STAYC) còn đốn gục trái tim người hâm mộ nhờ ngoại hình đáng yêu, xinh xẻo lịm tim. Cô nàng thích đội mũ nồi theo kiểu nửa đầu và thường chọn thiết kế có màu sắc tương phản với màu tóc để làm nổi bật vẻ ngoài.





Các loại mũ nồi chất vải nhung gắn logo thương hiệu thời trang xa xỉ cũng được các quý cô đặc biệt yêu thích, họ thường phối hợp chúng cùng áo trench coat và giày Mary Jane khi thời tiết chuyển lạnh.

Với những chị em sở hữu đặc điểm mặt tròn hoặc để tóc mái thì cách đội mũ nồi đẹp nhất chính là ngả mũ hướng ra sau và chọn chất liệu mũ cứng cáp. Bằng cách này, hình dáng khuôn mặt sẽ được điều chỉnh, phần tóc mái duyên dáng cũng không bị che khuất.

Mũ nồi bị rơi hoặc xô lệch trong quá trình sử dụng là tình trạng rất dễ gặp phải. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể áp dụng một số tips nhỏ sau: Chọn mũ nồi có dây điều chỉnh phần vành hoặc dùng kẹp tóc, kẹp tăm để cố định mũ nồi với tóc.

Mặc dù mũ nồi là món phụ kiện vô cùng quen thuộc, được mệnh danh là must have item trong tủ đồ Thu Đông nhưng không phải cô gái nào cũng biết sử dụng chúng để làm ngoại hình bản thân trở nên ngọt ngào và trong trẻo hơn. Với hướng dẫn cơ bản về các cách đội mũ nồi ở trên, hi vọng bạn sẽ có thêm những tips mặc đẹp hữu ích để nâng cấp gu thời trang của mình.



