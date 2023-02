Đôi giày bốt đỏ không lồ khiến bạn điên cuồng

Phụ kiện kỳ lạ - đôi giày bốt đỏ đang làm mưa làm gió trong những ngày này với số lượng like trên trang chủ của công ty post video chiếc giày này đã cán qua 150 triệu lượt thích chỉ trong vòng 3 ngày.

Tại Tuần lễ Thời trang Thu Đông New York 2023, trên hàng ghế đầu dành cho dàn khách mời VIP, DJ nổi tiếng Diplo gây sốt với đôi giày bốt đỏ.

Trang phục của Diplo đã trở thành một chủ đề nóng khi người hâm mộ chia sẻ ý kiến trung thực của họ về cách anh tạo kiểu cho đôi giày: “Diplo đã đi đôi ủng đẹp nhất cho đến nay".

DJ nổi tiếng Diplo đã mạo hiểm với một đôi giày bốt đỏ đang chiếm lĩnh internet.

Đôi giày có hình dáng quá khổ với phần mũi tròn và phần nhô ra chồng lên nhau ở phần trên. DJ đã kết hợp đôi bốt này với quần legging đen, quần đùi, áo khoác da letterman và áo phông họa tiết. Nghệ sĩ Elastic Heart hoàn thiện set đồ với vòng cổ kim loại, kính râm tối màu và mái tóc vàng bạch kim.

Một vị khách được nhìn thấy mặc áo khoác đen và xanh lá cây, áo trắng, mũ nồi đỏ và đôi bốt lớn màu đỏ bên ngoài buổi trình diễn Collina Strada trong Tuần lễ thời trang New York vào ngày 10.2.2023.

Những đôi giày bốt khổng lồ này này được tạo ra để chế giễu! Mạng xã hội đang chế giễu một cách tàn nhẫn đôi bốt cao su màu đỏ kỳ lạ trị giá 350 USD khiến người mang trông giống như phim hoạt hình nhưng điều đó không ngăn chúng trở thành món đồ bắt buộc phải có trên mạng.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Sarah Snyder với đôi giày bốt đỏ kì lạ nhưng lại khiến thế hệ gen Z phát cuồng vì kiểu dáng của nó.

Theo Vogue, những đôi bốt lớn màu đỏ này vẫn chưa được bán bất chấp phản ứng trực tuyến rất lớn. Trong khi đó, đầu cơ đã rao bán mức giá hơn 1.000 USD trên StockX, so với giá niêm yết của thương hiệu chỉ: 350 USD. Chúng to, đỏ và gây sốt trên mạng xã hội, dù có nhiều bình luận phản hồi rằng: "Hãy thử chúng với rủi ro của riêng bạn", sau khi một người chơi giày thể thao đã cố gắng đi chúng mà không thể tháo ra dễ dàng. Dù kiểu dáng đồ sộ, nhưng trên thực tế, chúng có vẻ nhỏ so với đôi chân của người bình thường. Mặc dù vậy, sự cường điệu vẫn tăng vọt và bùng nổ nhanh đến mức có những người không thể chịu đựng được nữa khi chưa đặt mua được nó.

Còn được gọi là giày cao cổ Astro do chúng có nét tương đồng đáng kể với nhân vật chính của phim hoạt hình Cậu bé Astro.

Đôi giày bốt đỏ này được làm từ hai chất liệu: TPU - chất liệu làm nên hầu hết các vỏ điện thoại, EVA mở rộng - chất liệu cao su giống như chất liệu mà nhãn hàng Crocs sử dụng.

Người sáng tạo nội dung Mako cũng nhanh chân tậu cho mình đôi giày bốt đỏ "kì quặc" và anh lập tức khoe chúng lên Instagram.

Dân mạng còn "troll nhau" rằng khi bạn đá banh hay bất cứ vậy thể gì với đôi giày đỏ lớn trên chân, bạn sẽ nghe thấy tiếng "BOING" vui tai rộn rã.

Không nản lòng với trọng lượng gần 2 kg mỗi chiếc giày, thay vào đó là một số gương mặt nổi tiếng của toàn nước Mỹ như người có ảnh hưởng và stylist Jess Xu đã rất tự hào khi được sở hữu.



Các nghệ sĩ âm nhạc như Lil Wayne, Coi Leray và Diplo thì lăng xê đôi giày bốt đỏ này trên Instagram.

Mức độ phổ biến cho phiên bản này được củng cố khi vận động viên Shai Gilgeous -Alexander "khoe" hình anh đang đi một đôi giày bốt đỏ khổng lồ.

Ca sĩ Coi Leray đã chọn chúng cho một trong những buổi biểu diễn của cô.

Có vẻ như đôi giày bốt đỏ đã xuất hiện khắp mọi nơi trên mạng. Những người mẫu như Wisdom Kaye đã tuyên bố tình yêu của họ trên Twitter, trong khi các nghệ sĩ âm nhạc như Lil Wayne, Coi Leray và Diplo thì lăng xê trên Instagram. Họ đã "memed" (lan truyền phong cách) rực rỡ. Những người yêu thích thời trang như Keke Palmer đã xác nhận một cách trân trọng rằng họ sẽ luôn sử dụng đôi giày bốt đỏ này. Điều gì ở đôi bốt cồng kềnh này lại khơi dậy nhiều cảm xúc mạnh mẽ như vậy?

Những đôi bốt to như phim hoạt hình như một thách thức về phong cách, đi vào hơi lạ và khá phi thực tế, vì chúng cũng rất khó cởi ra. Nhưng họ vẫn đang chinh phục được mọi người.

Những đôi giày bốt đỏ này được tạo ra bởi tập thể nghệ thuật MSCHF có trụ sở tại New York, tổ chức này gọi chúng là "Giày hoạt hình cho thế giới 3D thú vị". Các bài đăng về họ đã thu hút gần 115 triệu lượt xem trên TikTok. Phải chăng tính hoạt hình là một sự trừu tượng giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc của thực tế? Hay như Kaye đã nói trên TikTok: "Đó là một chiếc giày ngớ ngẩn. Bạn chỉ cần trở nên ngốc nghếch với nó".



Theo: Vogue, yahoo.news