“Điên nữ” Kim Da Mi - sức hút từ trong phim đến ngoài đời

Có thể nói người đẹp xứ kim chi đang ở thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp khi cô liên tiếp ghi điểm với những bộ phim gây ấn tượng cực mạnh với khán giả. Nhan sắc và ngoại hình lý tưởng với chiều cao 1m70 của Kim Da Mi cũng rất hợp với thời trang high fashion như Jung Ho Yeon của Squid Game. Chính vì thế, nữ diễn viên sinh năm 1995 xuất hiện với tần suất chóng mặt trên các ấn phẩm danh tiếng.

Ngay từ nhỏ, Kim Da Mi đã chăm chỉ theo đuổi nghệ thuật, trân trọng từng cơ hội và không bỏ phí giây phút nào.

Trên tạp chí Elle Hồng Kông số mới nhất, ngôi sao của Itaewon Class diện loạt váy siêu ngắn, crop blazer, đầm dạ hội… màu cam và xanh lá tràn đầy năng lượng tích cực tươi mới của Dior, trẻ trung như nữ sinh trung học và biến thành quý cô sang chảnh trong các set đồ hàng hiệu của Gucci, Balenciaga…

Trong Itaewon Class, nhân vật nữ chính do Kim Da Mi thủ vai có mái tóc ngắn và sự cá tính, bùng nổ, thẳng thắn, rất khác với kiểu nữ chính ngọt ngào và yếu đuối thường thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc chờ đợi sự giải cứu của anh hùng.





“Một ngày nào đó tôi muốn trở thành diễn viên và tôi muốn dùng tác phẩm của mình để lay động trái tim mọi người” là điều Kim Da Mi đã suy nghĩ từ khi còn nhỏ.

Ở Kim Da Mi có sự kiên trì, không mong đi được đường tắt lên trời, mà coi “diễn xuất” là sự nghiệp cả đời, không phải sở thích nhất thời, thái độ nghiêm túc và cẩn trọng theo đuổi diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đăng ký vào Khoa Biểu diễn Đại học Incheon, Hàn Quốc. Thời gian đó, Kim Da Mi thường xuyên được mời quay quảng cáo và làm người mẫu, do vậy cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm trước ống kính.

Từ The Inhuman Project 2017, The Witch đến Itaewon Class, từ sân khấu, điện ảnh đến truyền hình, tài năng diễn xuất của Kim Da Mi được khán giả ghi nhận, không chỉ thu hút bởi ngoại hình, mà còn là nét quyến rũ độc đáo trong tính cách và tư duy. Trong romcom Our Beloved Summer đang khiến netizen phát sốt với kỷ lục rating, Kim Da Mi cho thấy cô hoàn toàn có thể thoát vai “điên nữ” để hòa mình vào chuyện tình thanh xuân học đường trong veo lãng mạn với sức hút hóa học bất ngờ cùng nam chính Choi Woo Sik.

Dù đang là tên tuổi đắt sô, ngôi sao trẻ cũng luôn nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn, hướng tới mục tiêu, thỉnh thoảng dừng lại ngồi thiền, coi trọng “hiệu suất đến từ cuộc sống” và duy trì kỷ luật bản thân cũng như nhịp sống cân bằng. Trở về cuộc sống đời thường sau ống kính, Kim Da Mi thích tận hưởng khoảng thời gian riêng tư an yên một mình. Cô là một fan hâm mộ sách của Haruki Murakami, thích lý luận và khoa học viễn tưởng, giàu trí tưởng tượng.

Kim Da Mi luôn tin rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không vấn đề gì. Dù điều đó tốt hay xấu, chỉ cần sẵn sàng lựa chọn đối mặt với nó bằng một thái độ tích cực thì chúng ta luôn có thể vượt qua quá khứ và tiến xa hơn.



Nguồn: Elle Hồng Kông, Dazed, Cosmopolitan