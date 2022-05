Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc mở sàn diễn riêng cho thời trang nam

Trong không gian của District K, Q.1, TP.HCM được thiết kế như một khu phố sầm uất và nhộn nhịp, các mẫu nam đã tìm thấy sàn diễn riêng dành cho mình tại Extra Men Show. Show thời trang của đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc không chỉ quy tụ 5 nhà thiết kế nam nổi bật mà còn bao gồm các model mới nổi, "nam thần" bước ra từ các show truyền hình thực tế thời gian gần đây.

Là nhà thiết kế trình diễn mở màn, Adrian Anh Tuấn giới thiệu bộ sưu tập capsule làm từ chất liệu vải linen. Họa tiết chữ tên thương hiệu tiếp tục được NTK khai thác và làm mới bằng nhiều hình thức và màu sắc. Bên cạnh đó, những thiết kế ombre chuyển màu rực rỡ lấy cảm hứng từ những buổi hoàng hôn mang đến hình ảnh lãng mạn và quyến rũ cho cả hai giới.

Mẫu nhí Bảo Hà và Hoa khôi áo dài Lan Khuê trình diễn ấn tượng cho bộ sưu tập Rick Monkey của NTK Minh Trung và Quí Lâm. Đây cũng là bộ sưu tập được trình diễn sôi động và đậm chất streetwear nhất tại Extra Men Show.

Sức sống hiện đại, trẻ trung và bụi bặm của các mẫu thiết kế được cộng hưởng bởi màn trình diễn hài hước và sôi động của dàn model là các diễn viên hài cùng hai model nữ Bảo Hà và Lan Khuê. BST Rich Monkey tập trung vào các mẫu áo hoodie, bomber jacket, sporty pants... với bản in hiện đại, mang đến sự thoải mái và phóng khoáng cho các chàng trai.





NTK Vương Khang tiếp tục chuỗi sáng tạo ghi dấu thủ công với thêu móc và đính kết. BST In the middle of the galaxy của anh nhấn mạnh vào tinh thần năng động, trẻ trung, khỏe khoắn của các chàng trai.

Các thiết kế khai thác chủ yếu trên các chất liệu simili giả da, sequin, loại vải có bề mặt bóng phản quang kết hợp với phương thức đính kết thủ công tỉ mỉ lại mang đậm dấu ấn của thời trang trình diễn hơn là tính ứng dụng. Tuy vậy, điểm sáng ở BST là một số look suit nam lịch lãm và đậm chất thời trang.

Tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tươi trẻ, cá tính là bộ sưu tập Nhiệt đới cuồng nộ của NTK Trương Thanh Long. Lấy ý tưởng từ mùa hè rực nắng miền nhiệt đới, nhà mốt khéo léo giới thiệu những trang phục đa sắc màu, họa tiết sáng tạo gợi nên hình ảnh đầy phóng khoáng tự do. Sự “bùng nổ” về màu sắc của BST thể hiện rõ qua các thiết kế mang hơi thở đường phố như: Sơ mi cách điệu, áo thun, jacket, quần shorts, cargo pants hay những items với chi tiết cut out nổi loạn.

BST của NTK Ngô Mạnh Đông Đông đơn giản như chính cái tên "I". Trên hai gam màu chủ đạo là đen và trắng đại diện cho phong cách tối giản, mang đến những items thoải mái, tiện lợi, mang tính ứng dụng cao. Là một nhà thiết kế có thế mạnh về phụ kiện, anh khá đầu tư chăm chút làm riêng cho mỗi mẫu thiết kế một món phụ kiện độc đáo đi kèm như: Vòng hoa đội đầu, áo lưới bằng móc sắt đính hoa, mũ uốn từ sợi thép mảnh...

Là show thời trang dành cho nam nhưng đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc không quên mời các gương mặt nữ nổi bật cùng trình diễn giúp tạo điểm nhấn cho Extra Men Show. Các model nữ đều là những cái tên đình đám như: Hà Anh, Võ Hoàng Yến, Mâu Thủy, Lan Khuê, Bảo Hà, Hương Giang, Nhật Hà... bên cạnh các nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Khánh, Anh Đức...



Ảnh: Kiếng Cận team, Edi Lương