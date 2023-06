Đánh bay quầng thâm, lấy lại vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ cho đôi mắt

Quầng thâm do sắc tố thường do di truyền hoặc viêm mãn tính (dụi mắt), dùng mỹ phẩm không đúng cách... thì có thể chọn sản phẩm dưỡng mắt có thành phần làm trắng dịu nhẹ như L-vitamin C, arbutin, vitamin B3, dẫn xuất vitamin C hoặc chất tẩy trắng như hydroquinone để cải thiện kết tủa melanin có thể giúp làm sáng quầng thâm dưới mắt