Đằng sau bộ cánh độc nhất vô nhị của “thiên nga trắng” Jennie BlackPink.

Tạo hình nóng bỏng, vũ đạo quyến rũ, tất cả đã làm nên một “thiên nga trắng” Kim Jennie trên sân khấu Paris thơ mộng. “Nội tình” của bộ trang phục có 1 không 2 mà Chanel dành tặng cho nữ idol BlackPink sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ.

Bộ cánh viral khắp cõi mạng những ngày gần đây của Jennie BlackPink chính là món quà đặc biệt của nhà mốt Chanel dành cho cô khi trình diễn tại “quê hương thứ hai” - thủ đô Paris, Pháp.

Outfit mang tone màu đen và trắng - đặc trưng của nhà mốt. Thiết kế áo quây phối bèo quyến rũ, chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp vũ đạo. Phần thân dưới phá cách với chất liệu ren, được cắt xẻ tinh tế giúp giọng ca nhà YG phô trọn 3 vòng cơ thể hoàn mỹ.

Không quên tạo nét bằng chiếc nơ satin bản to và đôi găng tay opera màu tương phản, Jennie trở thành tâm điểm chú ý ngay từ những giây phút đầu tiên khi bước ra từ cánh gà.

Thiết kế balletcore xuất hiện vỏn vẹn trong 3 phút trình diễn ca khúc You & Me là sản phẩm custom, do chính bàn tay Virginie Viard - giám đốc sáng tạo của Chanel làm riêng cho cô nàng Đại sứ.





Chưa dừng lại ở đó, nhà mốt nước Pháp đã gửi đội ngũ “Chanel family” đến đêm concert để chụp hình, ghi hình; thậm chí con trai của Virginie cũng có mặt trên khán đài cổ vũ.

Đặc biệt, trong suốt quá trình “nhào nặn” nên thiết kế độc quyền này, nữ ca sĩ đã tham gia vào việc lên ý tưởng sáng tạo và chỉnh sửa trang phục.

Không chỉ là một cái tên được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới săn đón, Jennie ngày càng bộc lộ rõ tư duy thời trang độc đáo và đậm màu sắc riêng của mình.

Nói ít làm nhiều, đãi ngộ của Chanel dành cho nữ thần tượng thực sự khiến công chúng yêu thời trang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo dõi cô nàng đa tài của BlackPink càng lâu, người hâm mộ càng phấn khích vì những gì Jennie làm được.

Nguồn: Marie Claire Korea, Allure Magazine, Instagram @jennierubyjane.