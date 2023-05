Dàn sao nam chuộng áo yếm, blouse nữ tính trên thảm đỏ

Mỹ nam Troye Sivan, Timothée Chalamet hay dàn diễn viên của phim Strange Way of Life mới đây khiến công chúng ngạc nhiên và trầm trồ với loạt trang phục đậm chất lãng mạn cổ điển khi xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2023.

Cannes được biết đến với phong cách thẩm mỹ thời trang quyến rũ cổ điển vượt thời gian, nên trong chuỗi các sự kiện diễn ra, công chúng được ngắm nhìn vô số những bộ tuxedo hoặc vest cổ điển được sao nam chưng diện. Đây là lý do để style nữ tính của dàn sao nam trẻ tuổi mang đến góc nhìn mới mẻ và đầy bất ngờ cho người hâm mộ.

Trên thảm đỏ amfAR Gala Cannes 2023, "nam thần" Troye Sivan gây ấn tượng với áo lụa vắt qua vai màu khói.

Troye Sivan tham gia bộ phim tai tiếng The Idol của hãng HBO có dàn diễn viên nổi tiếng như Jennie BlackPink, The Weekend và Lily-Rose Depp… Trong lần đầu tiên đến với LHP Cannes, nam ca sĩ kiêm diễn viên người Úc diện loạt trang phục ấn tượng, mượt mà ghi dấu ấn cùng mái tóc xoăn.

Troye Sivan mặc áo yếm cổ sơ mi trễ vai phối quần shorts theo phong cách nam sinh.

Trang phục anh diện trong buổi ra mắt phim là của nhà mốt Valentino, gồm áo yếm cổ sơ mi trễ vai mỏng nhẹ và quần tối màu. Kiểu dáng tương tự được anh mặc bên trong áo khoác dáng hộp cài hoa và bốt da bóng cho sự kiện buổi tối. Đến với bữa tiệc sau đó, Troye Sivan chọn kiểu áo đan phức tạp màu đen của Alexander McQueen. Trong tất cả các outfit, nam diễn viên đều chọn quần và giày tối màu.

Bộ áo lưới bị trang WWD xếp vào loạt trang phục xấu nhất thảm đỏ Cannes 2023. Chiếc áo bị ví như "lưới đánh cá" khiến nam thần "mắc cạn" và lạc tông với kiểu tóc xoăn ướt.

Dàn diễn viên của phim Strange Way of Life gồm Manu Rios, Jason Fernandez, José Condessa và George Steane khiến fans "phát cuồng" khi tham dự buổi ra mắt phim tại Cannes. Bốn diễn viên chưng diện đồng bộ với những chiếc áo blouse bằng lụa màu trầm sang trọng của Saint Laurent - chúng mang đến cảm giác lãng mạn và bồng bềnh cộng thêm sự "nóng bỏng" nhờ những màn khoe cơ bắp qua mẫu áo không tay hay đường viền cổ chữ V.

Manu Rios chọn áo quấn màu trắng với một chiếc vòng cổ bằng bạc, trong khi José Condessa diện áo sơ mi màu đen để hở cúc, được nhấn nhá bằng một chiếc vòng cổ màu vàng gold.

Jason Fernandez chọn một chiếc áo không tay bằng lụa với đường viền cổ áo hình nơ. Trong nhóm chỉ có George Steane là người mặc cổ điển với áo cài khuy đen vừa vặn. Dàn sao nam tỏa sáng về mặt cá nhân nhưng cũng hòa hợp một cách ăn ý - nhờ diện cùng loạt quần đen cạp cao và giày đen sáng bóng.

Trước đó, bộ áo yếm màu đỏ liền thân của mỹ nam Timothée Chalamet từng khiến giới truyền thông choáng váng. Outfit này được xếp vào danh sách một trong những bộ cánh táo bạo nhất của mỹ nam đảm nhiệm vai chính trong hàng loạt phim bom tấn như Call me by yourname, Lady Bird, Dune... Mẫu áo liền quần màu đỏ sa tanh lấp lánh được anh mặc trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Bones and All trong liên hoan phim Venice 2022. Thiết kế có phần cổ yếm xếp nếp khoe toàn bộ lưng trần, được anh kết hợp cùng khăn lụa gợi nhắc đến hình ảnh chiếc caravat.

Một hình ảnh khác đầy nữ tính và lãng mạn của Timothée Chalamet trong chiếc áo len ombre màu xám mờ có họa tiết trái tim của Vivienne Westwood. Anh kết hợp với quần da màu đen, bốt và vòng cổ kiểu xoắn nổi bật với những chiếc xương kết nối chuỗi ngọc trai lấp lánh.

Austin Butler mặc áo lụa thắt nơ bên trong bộ vest tạo dáng cùng Kaia Gerber tại tiệc hậu Oscar 2023; Rahi Chadda mặc suit cách điệu với phần tà đính bèo nhún trên thảm đỏ Cannes 2023.

Khi được nhiều người nổi tiếng lăng xê, style thời trang xóa nhòa định kiến giới trở thành trào lưu được ưa chuộng. Các sao nam của Hollywood khéo léo phối trang phục đẹp mắt, qua đó khẳng định cái tôi cá nhân, gu thẩm mỹ và thu hút sự quan tâm của công chúng theo cách riêng. Nhiều sao nam khác như: Harry Styles, Cody Fern, Rahi Chadda, Rahi Chadda, Austin Butler... cũng chọn yếm trễ vai, áo blouse ren xuyên thấu hay blazer cut out... trên các thảm đỏ danh giá.

Theo: Page Six, Vogue