Dàn mẫu nhí hé lộ trang phục của 7 nhà thiết kế tham dự Fashion Melody

Sau thời gian dài ảnh hưởng vì dịch bệnh, các hoạt động thời trang dành cho trẻ em đang trở nên sôi động trở lại. Show thời trang trẻ em Fashion Melody có sự tham gia của 7 nhà thiết kế thời trang bao gồm: Phan Quốc An, Trương Hoàng Kỳ Anh, Pi Trần, Hà Kiều Oanh, Thanh Hằng, Việt An và thương hiệu Zoey Boutique của siêu mẫu My Lê.

Fashion Melody có sàn diễn được thiết kế tựa như một chiếc đàn piano khổng lồ dài gần 30 m, hứa hẹn trở thành nơi những model kid tỏa sáng cùng âm nhạc và các bộ sưu tập thời trang.

Từ khi tham gia giảng dạy người mẫu nhí, siêu mẫu My Lê dành nhiều tình yêu cho công việc thiết kế thời trang trẻ em. Đây là lần thứ ba My Lê ra mắt BST dành cho trẻ em tại đêm hội mẫu nhí. Vì luôn yêu thích sự nhẹ nhàng, đơn giản và thanh lịch nên lần này cô sẽ mang đến BST Flamingo với hình ảnh các "nàng thơ" nhảy múa trên sàn catwalk.



Trương Hoàng Kỳ Anh - NTK từng tốt nghiệp Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của trường Đại học HUTECH sẽ mang đến những giai điệu tuổi hồng mộng mơ với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những chiếc nơ nhỏ BéBé Ribbon.

NTK Pi Trần với thương hiệu Thỏ Nhím Kids gắn liền cùng hình ảnh những bộ váy công chúa lộng lẫy sẽ đem đến những thiết kế đẹp mắt được đính kết cầu kỳ, xòe bồng hoành tráng để giới thiệu tại show thời trang Fashion Melody.





Top 7 Fashion Voyage Designer 2021 Hà Kiều Oanh chọn hình ảnh những chú mèo làm cảm hứng cho bộ sưu tập với tên gọi Tiny Tiny. Nhà thiết kế trẻ cho biết một chút đáng yêu, một chút tinh nghịch chính là những giai điệu thời trang được cô gửi gắm trong lần đầu ra mắt các mẫu thiết kế trẻ em.

Khác với các bộ sưu tập trẻ em trước đây, NTK Thanh Hằng với thương hiệu thời trang Moon Season mong muốn có sự phá cách trong các thiết kế. Do vậy lần này cô chọn phong cách dựng form 3D ấn tượng với bộ sưu tập mang tên Vút bay hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ trong đêm diễn.

NTK Việt An mang đến những giai điệu thời trang hiện đại và năng động với bộ sưu tập mang tên Peele gồm những mẫu thiết kế phá cách phù hợp với định hướng thương hiệu cá nhân của anh.

NTK Phan Quốc An vốn là cái tên quen thuộc với giới mộ điệu thời trang. Sau khi bước ra từ chương trình Project Runway Việt Nam mùa 3, anh đã nhanh chóng ghi dấu ấn với hàng loạt bộ sưu tập thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân trên các sàn diễn lớn. Tại Fashion Melody, anh sẽ trình làng bộ sưu tập Everlasting Symphony No.8 lấy cảm hứng từ những giai điệu của âm nhạc cổ điển.

Đêm hội mẫu nhí 2022 - Fashion Melody do Starkids Model Academy tổ chức sẽ diễn ra vào tối ngày 12.6.2022 tại sân khấu C30 Hòa Bình, Q.10, TP.HCM.



Trang điểm và tóc: Đại Hàn teamẢnh: Trần Đức Duy