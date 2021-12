Dàn mẫu catwalk không nội y giới thiệu bộ sưu tập của Devon Nguyễn

Bộ sưu tập The future is now của NTK Devon Nguyễn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 mang đến cảm giác như những cô gái vừa bước thẳng từ phòng ngủ đến những bữa tiệc sôi động cuối năm.

Sau những ngày ảm đạm trầm lắng, bộ sưu tập The future is now của NTK Devon Nguyễn đã thắp sáng cuộc sống với những chiếc váy và áo sequin lấp lánh, những chiếc đầm đen tối giản gợi cảm.

Sau một năm gần như ngủ yên vì dịch bệnh, thời trang Việt Nam được dịp sôi động trở lại với 13 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đồng loạt giới thiệu bộ sưu tập mới tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 (AVIFW). Bộ sưu tập The future is now của Devon Nguyễn vừa được giới thiệu trình diễn trong ngày khai mạc AVIFW tổ chức tối 21.12.2021 tại TP.HCM.

Những chiếc áo blazer với phom dáng cổ điển mang đặc trưng phong cách của Devon Nguyễn được người mẫu trình diễn không nội y, kết hợp cùng quần legging hay chân váy ôm sát.

Giữa dàn người mẫu chuyên nghiệp, sự xuất hiện của mẫu nhí 5 tuổi - con gái của NTK Devon Nguyễn mở màn show diễn như một lời nhắc nhở hãy sống cho hiện tại; tương lai chính là đây, ngay lúc này - như cái tên The future is now.

Những model diện đồ ngủ, tất lưới, giày boots và áo khoác... có người không diện nội y tựa như cô gái vừa bước ra từ phòng ngủ chỉ kịp khoác vội chiếc áo blazer lấp lánh hay áo khoác trench coat... để hòa nhịp với những cuộc vui vừa mới bắt đầu.





Chiếm số lượng áp đảo trong bộ sưu tập của Devon Nguyễn là các thiết kế trên chất liệu sequin trắng và đen hòa quyện tạo nên bầu trời sao lấp lánh. Các thiết kế tập trung vào phom dáng tối giản như áo khoác, váy dáng dài trên tông màu đen chủ đạo.

Lấy cảm hứng từ nỗ lực vực dậy sau đại dịch, đồng thời bám sát chủ đề Shinning Life của AVIFW 2021, Devon Nguyễn nhắn nhủ mọi người hãy rũ bỏ những điều phù phiếm để quay trở lại với giá trị cốt lõi của những điều ý nghĩa hơn qua bộ sưu tập The future is now.

Sáng tạo, đổi mới cùng một chút khác biệt so với phong cách thiết kế thường ngày, NTK Devon Nguyễn muốn gửi gắm thông điệp hãy cùng tạo ra một tương lai không có sự hối tiếc, hãy mạnh dạn ước mơ, dũng cảm bước tiếp để thắp sáng cuộc sống của chính mình.

Sự kết hợp giữa cái nhìn nghệ thuật đầy táo bạo của nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey cùng các tông màu kinh điển trắng, đen, be đã khiến giới mộ điệu không thể rời mắt khỏi sân khấu BST The future is now.

Set trang phục gồm váy xòe và blazer hở ngực đầy táo bạo tạo nên nét chấm phá cho BST của Devon Nguyễn.

Với bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội cuối năm The future is now, NTK Devon Nguyễn đã mang đến những bộ trang phục thời thượng, mở ra một “tương lai mới” cho hành trình kế tiếp trong sự nghiệp thiết kế thời trang của cô.



Ảnh: Kiếng Cận team