Dàn hoa hậu tấp nập "fitting" trước show diễn Bình Minh

4 hoa hậu Giáng My, Lương Thùy Linh, H'Hen Niê và Minh Tú sẽ cùng đảm nhiệm vai trò vedette trong fashion show Bình Minh tổ chức vào chiều 7.1.2022 của VUNGOC&SON.

VUNGOC&SON là thương hiệu thời trang của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Chia sẻ về show diễn mở màn cho năm 2022, hai nhà thiết kế sớm hé lộ những cái tên đình đám sẽ xuất hiện tại show Bình Minh.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu H’Hen Niê và siêu mẫu Minh Tú sẽ đảm nhiệm vai trò vedette trong show diễn Bình Minh. "Thay vì 3 vedette như các show trước thì ở show Bình Minh chúng tôi chọn 4 gương mặt với 4 hình tượng khác biệt để thể hiện những sắc thái khác nhau của Bình Minh và cũng chính là sự đa dạng khi định nghĩa cái đẹp của VUNGOC&SON".

Giáng My - nàng thơ của VUNGOC&SON - người đẹp không tuổi đồng hành cùng hai nhà thiết kế qua nhiều show diễn. Giáng My cho biết show diễn nào với chị cũng như lần đầu tiên - mỗi show diễn chị lại hóa thân thành một hình tượng mới lạ và đẹp. Tại sự kiện sắp tới Giáng My sẽ là người mở màn, kể câu chuyện Bình Minh bằng một sắc thái tươi trẻ, lạc quan.

Riêng với ba nàng thơ mới Lương Thùy Linh, H’Hen Niê và Minh Tú thì đây là lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn của VUNGOC&SON. Không chỉ riêng ba người mẫu mà bộ đôi nhà thiết kế cũng không giấu được sự hào hứng. Hoa hậu Lương Thùy Linh vốn được biết đến với hình tượng trong sáng, trẻ trung. Người đẹp hứa hẹn mang đến một Bình Minh nhẹ nhàng, thanh thoát.





Hoa hậu H’Hen Niê gây ấn tượng với sự phóng khoáng và gần gũi. Bình Minh mà “nàng Hậu của núi rừng” thể hiện chắc hẳn sẽ mang nhiều dáng dấp uyển chuyển của thiên nhiên.

Siêu mẫu Minh Tú nổi tiếng với sự quyến rũ, năng động. Hình tượng ma mị pha chút trẻ trung, vui vẻ của Minh Tú chính là làn gió mới trong show Bình Minh. Một Bình Minh mới mẻ, đầy năng lượng sẽ được truyền tải sinh động qua những bước catwalk của nàng siêu mẫu đình đám.

Ngoài phần biểu diễn của ca sĩ Lệ Quyên, 4 vedette và 50 người mẫu chuyên nghiệp sẽ trình diễn 100 thiết kế thuộc bộ sưu tập mùa lễ hội tại show diễn Bình Minh được tổ chức trong không gian nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào chiều 7.1.2022.



