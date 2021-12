Đầm dáng dài và áo dài cách tân dành cho mùa lễ hội của NTK Hoàng Quyên

Nhà thiết kế Hoàng Quyên vừa chiêu đãi giới mộ điệu thời trang một bản hòa ca của màu sắc qua bộ sưu tập New Horizon gồm các thiết kế áo dài cách tân, đầm dáng dài vẽ tay và những chiếc áo khoác đan dây từ vải tơ sống organza.

Bộ sưu tập Fall Winter 2021 New Horizon của NTK Hoàng Quyên mang đến thông điệp: "Vượt qua điểm an toàn sẽ thấy chân trời mới - một chính mình khác biệt, phá cách trẻ trung và tự do hơn".

Nếu như ở mùa thời trang Thu Đông 2020, Hoàng Quyên giới thiệu bộ sưu tập Blooming với bảng màu trầm ấm, nhã nhặn thì năm nay nhà thiết kế đã khiến cho sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 sáng bừng với các gam màu neon rực rỡ của vàng, xanh lá, đỏ, cam...

Mang ý nghĩa "giọt mực nhỏ" - Tiny Ink của Hoàng Quyên đã để lại dấu ấn trong việc tạo ra mối giao hòa giữa thời trang và hội họa. Những thiết kế có phom dáng tối giản, tinh tế với các họa tiết vẽ tay thủ công đã giúp người phụ nữ trở nên đẹp và đằm thắm hơn. Thời trang tôn vinh nữ quyền và nét đẹp tươi mới đầy bản lĩnh của người phụ nữ tiên phong ở thế kỷ 21 tiếp tục được khẳng định qua BST New Horizon.

New Horizon của NTK Hoàng Quyên vẫn có những chiếc váy dáng dài trên dải màu đỏ tía, tím, cam, xanh dương, xanh lá đậm... quen thuộc được nhận biết trước hết bởi phom dáng mượt mà ít chi tiết, những đường cắt ngẫu hứng tạo nên kiểu cổ áo xéo lệch một bên hay lượn sóng đi cùng những chiếc tay áo bồng, tay lỡ và các họa tiết vẽ tay duyên dáng.

NTK giới thiệu những cách mix màu sắc độc đáo với các cặp đôi đối lập như hồng và neon, xanh lục kết hợp đỏ đô... phối trang phục với các món phụ kiện như tất dài, giày boots cùng những chiếc túi nhỏ cầm tay, đeo chéo hay làm duyên ở thắt lưng... Tất cả mang đến sự phá cách ấn tượng và đẹp mắt cho BST New Horizon.

Layout trang điểm tập trung vào đôi mắt tựa như tất cả người mẫu đều đeo cùng một loại mắt kính (hay mạng che mắt) kết hợp kiểu tóc tết chân rết sát da đầu buông nhẹ ở phía sau lưng.

Ngoài chất vải trơn đa sắc, chất liệu vải ca rô màu xám ánh bạc, ca rô xanh quân đội... mang đến những góc nhìn thời trang mới mẻ.





Độc đáo nhất chính là những chiếc áo khoác kiểu ghi lê được tạo thành bởi các dải vải organza đan bắt chéo như nan tre có cấu trúc phồng, được mix match cùng váy đầm, áo dài phối cùng thắt lưng, giày boots và túi xách thủ công mang đến hình ảnh đầy lạ lẫm và ấn tượng.

Mỗi chiếc áo dài cách tân của Tiny Ink dành cho mùa Thu Đông 2021 lại mang trên mình dáng vẻ khác lạ riêng có. Từ kiểu tà áo hai lớp, phối giữa vải lụa/ gấm cùng tà lót từ organza màu đen có độ dài hơn hẳn ở bên trong, hay cách mặc áo dài vẽ tay mix cùng chân váy xếp ly, chân váy màu cầu vồng...

NTK Hoàng Quyên bật mí chị cũng chính là người vẽ lên những họa tiết độc đáo trên váy áo trong BST New Horizon. Các họa tiết khi êm ả nhẹ nhàng như những bông hoa đang trôi trên dòng suối, lúc ào ạt mạnh mẽ với những mảng màu neon - nổi bật và tỏa sáng như khi vượt qua những ghềnh đá hay thác cao... Sự hòa trộn đầy tự tin và khác biệt, trẻ trung và tự do này tôn vinh khí chất của người phụ nữ tiên phong.

Nhà thiết kế Hoàng Quyên (phải) và bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trong màn chào kết thúc show diễn giới thiệu BST Fall Winter 2021- New Horizon.



Ảnh: Kiếng Cận team