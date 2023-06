'Công cuộc giải cứu' những đôi mắt bị hỏng do phẫu thuật

Những trường hợp phải tìm đến phẫu thuật chỉnh sửa đôi mắt với mí mắt lỗi hỏng hầu hết là do nguyên nhân: cắt mắt hai mí nhưng bị tuột mí hay bị lệch mí, hình dáng mắt không tự nhiên, không hợp với khuôn mặt, hoặc chức năng mắt có vấn đề.

"Mắt tròn mắt dẹt" nên không dám đăng hình lên mạng xã hội

Đó là câu chuyện của chị L.T.T.P (Hà Nội). Chị bị tình trạng mí mắt bên phải bị lỗi hỏng do cắt mí ở cơ sở tư nhân tự phát. Sau khi thẩm mỹ, đôi mắt của chị P bị mọi người trêu chọc "người có đôi mắt tròn mắt dẹt", khiến chị P xuống dốc tinh thần. Chị ức chế vì đã bỏ ra chi phí không nhỏ để rồi lại rước xấu vào người. Hơn cả một năm trời chị P không gặp gỡ và tuyệt đối không chụp hình đăng lên mạng xã hội vì sợ cười chê, như chị tâm sự: "Dùng bao nhiêu cái app chỉnh sửa làm đẹp để che đi thì vẫn xấu. Mắt vẫn buồn, nặng nề và già nua".

Mí mắt phải bị cắt hỏng của chị P (Hà Nội)

Và đôi mắt lung linh có hồn sau khi đã được chỉnh sửa lại của chị P

Không chấp nhận đôi mắt cụp, xòe, chị P. đã tự tìm đến bác sĩ Hải Lê (Dr.Hải Lê) với hy vọng lấy lại những gì đã mất. Và rồi sau 2 tuần soi gương, tinh thần chị nhẹ nhõm hẳn, tự tin khi chụp hình bằng cam thường. Trước đó, khi sửa xong chị vẫn hồi hộp căng thẳng vì sợ lại hỏng, nhưng giờ thoải mái với đôi mắt được chỉnh lại có kiểu dáng mắt bồ câu có hồn.

Trường hợp nào cần chỉnh sửa mí mắt lỗi hỏng?

Theo bác sĩ Hải Lê, phẫu thuật (PT) chỉnh sửa mí mắt bị hỏng là phương pháp khắc phục những nhược điểm do bấm mí, cắt mí gây ra như mắt bị sụp mí, lộ sẹo, sưng đau, mắt không cân đối…

Mí bị lỗi do cắt quá to, thô và sau khi đã được chỉnh sửa lại

Tùy vào từng tình trạng mà bác sĩ sẽ áp dụng kĩ thuật phù hợp để phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt hỏng sau bấm mí, cắt mí như: sửa mí bị cắt quá to, dài và nếp mí không đều. Trường hợp này rất phổ biến với tình trạng 2 mí không đều nhau: bên to bên nhỏ, hay bên xếch bên trợn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do tay nghề bác sĩ kém trong quá trình thực hiện thao tác không khéo léo khiến cho vết thương rộng.

Sửa mí mắt cắt bị trợn: mắt có thể không nhắm lại được, mắt quá to, lật bờ mi... Đa phần do tay nghề kỹ thuật của bác sĩ còn non, khi cắt để lại sẹo, lòng trắng bị lỗ rất rõ dẫn tới mắt bị trợn khiến người mắc phải bị hạn chế tầm nhìn

Mí mắt bị cắt quá sâu, bị sụp, khuyết mỡ: Tình trạng cắt mí hỏng dẫn đến mí mắt bị sụp, bị sâu trông mất tính thẩm mỹ hơn so với cả lúc trước thực hiện. Nguyên nhân do thao tác bác sĩ thực hiện bị lệch và không làm triệt để da bị chùng.

Thời điểm nào nên thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt lỗi hỏng?

Nhiều chị em sau khi phẫu thuật cắt mí bị lỗi hỏng thường mất kiên nhẫn, nôn nóng đi sửa mí mắt luôn. Nhưng phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt hỏng không phải muốn là thực hiện được. Cần để phần sẹo cũ trong mắt được giải phóng toàn bộ ra ngoài, sau đó tái tạo nếp mí mới. Phẫu thuật không can thiệp cơ nâng mi, mí mắt nhỏ tinh tế trùng với nếp gấp cơ nâng mi. Để làm được như vậy, lần phẫu thuật sau cần cách lần trước 3 - 6 tháng để mắt lành.

Một ca phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt bị hỏng, lấy lại vẻ đẹp cho đôi mắt tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr.Hải Lê

Những lưu ý quan trọng khi sửa mí mắt phẫu thuật hỏng

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo (nguyên giảng viên bộ môn Tạo hình thẩm mỹ - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết: "Sau khi đã trải qua lần phẫu thuật cắt mí mắt hỏng, chị em không nên vội vàng, lúc này chậm lại để "tỉnh táo" lựa chọn và lắng nghe bác sĩ chuyên môn tư vấn. Đặc biệt, đối với những ai có ý định sửa mí mắt phẫu thuật hỏng, phải chú ý trong việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ sửa mí để tránh những biến chứng xấu còn tồn tại trong quá trình chỉnh sửa".

Một ca chỉnh sửa mí mắt bị lỗi tại BVTM Đông Á

Trong lần sửa mí mắt phẫu thuật hỏng, bạn nhất định phải tuân thủ đúng yêu cầu: Không vội vàng sửa lại mí mắt hỏng khi chưa đủ thời gian quy định của các bác sĩ phẫu thuật

Chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm để thực hiện. Tuân thủ đúng quy trình thẩm mỹ khép kín, đảm bảo thực hiện trong phòng vô trùng chất lượng. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiêng khem trước khi phẫu thuật sửa mí hỏng. Có rất nhiều trường hợp mí mắt bị cắt hỏng khác nhau, vậy nên bạn cần phải đến thăm khám trực tiếp tại các cơ sở thẩm mỹ uy tín để tìm hiểu rõ về vấn đề mí mắt của bản thân là gì để chọn ra những phương pháp chỉnh sửa mí mắt lỗi hỏng phù hợp, như vậy mới có thể tránh được tình trạng tái phẫu thuật mắt lần 2, lần 3 và những lần tiếp theo.

Một khách hàng đang được bác sĩ thẩm mỹ tư vấn, thăm khám cho đôi mắt đã bị phẫu thuật hỏng mí

Đặc biệt, trong tái phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt lỗi hỏng, vừa giải quyết nguyên nhân làm hỏng mí mắt vừa phải tiến hành phẫu thuật, và vì trong quá trình phẫu thuật có thể có những vấn đề xảy ra không lường trước được nên cần phải tiến hành tái phẫu thuật thẩm mỹ mắt với bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm và những cơ sở thẩm mỹ uy tín, đảm bảo chất lượng.



Công nghệ tái tạo lại những đôi mắt bị hỏng mí do PT của những chị em vô tình bị làm “chuột bạch” của các cơ sở thẩm mỹ không tên tuổi có khá nhiều chuyện cười ra nước mắt lẫn thương tâm. Nên khi muốn làm đẹp, chúng ta hãy lựa chọn đúng cơ sở làm đẹp và bác sĩ uy tín, có tay nghề để đảm bảo thẩm mỹ an toàn.

Ảnh: Viện thẩm mỹ Y khoa Dr.Hai Le, Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á, nhân vật cung cấp