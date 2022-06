Chuyến viễn du “đi để trở về”, cảm nghiệm điều tươi đẹp nhất

Chỉ còn 3 ngày nữa, show diễn Vùng trời bình yên giới thiệu BST Resort 2022 của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng ( VUNGOC&SON ) sẽ bắt đầu với sàn runway đặt tại tuyến đường Bạch Đằng của phố cổ Hội An. Trong thời khắc hối hả nhưng vô cùng háo hức này, những thông tin hấp dẫn được hai "phù thủy màu sắc" tiết lộ.

Thời Trang Trẻ: Cơ duyên nào đưa 2 anh đến với cơ hội tổ chức show Vùng trời bình yên - Homeland tại Phố cổ Hội An?

VUNGOC&SON: Tình yêu và sự ngưỡng mộ cái đẹp! Trên hết là bởi chúng tôi cảm nhận được sự đồng điệu với vùng đất này.

Trong những ngày rong ruổi khám phá Hội An, đâu là những địa điểm hai anh thích nhất? Hai anh có thể đề nghị vài điểm check-in ấn tượng?

Trong thời gian chuẩn bị show diễn, chúng tôi đã đi và trò chuyện rất nhiều để hiểu sâu hơn về vùng đất và con người nơi đây. Do vậy nếu kể về những điều thích nhất có lẽ phải hết cả ngày đấy!

Còn ấn tượng nhất thì có hai địa điểm: Một là khu lò gạch cũ chỉ cách Hội An khoảng 5km, nơi chúng tôi chọn chụp bộ ảnh thời trang và quay phim quảng bá cho show diễn. Lò gạch này nằm giữa cánh đồng lúa, khung cảnh thiên nhiên thật diễm lệ đặc biệt là vào buổi ban mai – khi sương sớm còn đậu trên những lá lúa.

Hai là phố cổ Hội An. Phố Hội không lớn nhưng lại dễ khiến người ta thương nhớ không quên. Ở đây, màu sắc vạn vật đều nổi bật đầy ấn tượng: sắc hồng hoa giấy, sắc vàng trên những bức tường nhà, màu xanh tươi của cây cỏ, bầu trời… tất cả mang đến cảm giác bình yên lạ lùng. Đây chính là lý do chúng tôi chọn phố cổ Hội An là nơi tổ chức show, và đặt tên show diễn là Vùng trời bình yên - Homeland.

Sau show diễn Vàng Son tại Huế, công chúng và có lẽ cả 2 anh đều sẽ đặt kỳ vọng cao hơn về trải nghiệm ở show diễn Hội An sắp tới. Điều này tạo áp lực như như thế nào và làm sao để vượt qua áp lực và sáng tạo ?

Chúng tôi luôn tự đặt ra khá nhiều yêu cầu khi thực hiện một show diễn. Thế nên, cứ qua một show thì những điều đúc kết được để rút kinh nghiệm và hoàn thiện ở show tiếp theo là điều rất quan trọng. Đặc biệt với show Vùng trời bình yên lần này, ngoài sự cố gắng của ekip thì cũng rất may mắn khi chúng tôi có sự đồng hành và hỗ trợ lớn từ các cấp địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để làm show.

Có điểm chung nào không giữa thời trang của VUNGOC&SON và Hội An – thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Quảng Nam?

Sáng tạo của chúng tôi được nhớ đến bởi sự tươi trẻ, rực rỡ, khiến người chưng diện luôn có cảm giác tràn đầy sức sống. Hội An lại thu hút bởi sự phóng khoáng, tươi vui. Có lẽ sẽ không quá lời khi nói “điểm gặp gỡ” của VUNGOC&SON và Hội An chính là sức hút từ những điều bình dị - một vẻ đẹp không khiên cưỡng!

Địa điểm luôn là điều gây thu hút trong fashion show của các anh. Địa điểm cổ kính, mang tính lịch sử góp phần vào việc kể câu chuyện thời trang cùng với các thiết kế trong BST. “Câu chuyện thời trang” ở show Homeland lần này là gì?

Mùa thời trang Resort thường được nhắc đến như mùa của những chuyến viễn du. Với Vùng trời bình yên - Homeland, chúng tôi muốn mời giới mộ điệu đồng hành trong chuyến viễn du thời trang về miền yên ả, về vùng trời bình yên quen thuộc. “Đi để trở về”, để cảm nghiệm những gì tươi đẹp nhất chính là thông điệp từ show diễn lần này.

Hoa giấy chỉ đẹp khi ngắm nhìn từ xa, nhìn gần khá bình thường và mỏng manh. Hoa giấy trên các thiết kế mới của hai anh sẽ mang đến cảm nhận như thế nào cho người mặc và người ngắm nhìn?





Chúng tôi cho rằng vạn vật đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng. Cái hay của nghệ thuật là đúc kết và thể hiện nó qua mỗi sáng tạo. Hoa giấy đẹp trước hết bởi màu sắc rực rỡ và đẹp vì sự mong manh, mềm mại. Khi đem loài hoa mang tính biểu tượng của Hội An vào bộ sưu tập Resort 2022, chúng tôi muốn truyền tải năng lượng tích cực qua tông màu hồng rực, cũng như sự nữ tính, mềm mại trên từng đường nét của mỗi cánh hoa.

Có bí mật nào trong show diễn sắp tới mà 2 anh có thể hé lộ đôi chút hay không?

Mỗi show diễn chúng tôi đều kỳ công chuẩn bị, cũng dành ít nhiều ngạc nhiên nho nhỏ cho khách tham dự show. Do vậy bất ngờ của Vùng trời bình yên xin dành lại cho ngày 4.6 tới.

Ngày diễn đã cận kề lắm rồi, hai anh đã chuẩn bị được bao nhiêu %?

Nếu kể cả thời gian trước dịch thì chúng tôi có khoảng 2 năm chuẩn bị cho show diễn này. Trong đó, phần lớn thời gian là dành cho việc khảo sát, tìm hiểu về địa điểm để hiểu và yêu hơn con người, vùng đất nơi đây. Đó cũng là chất liệu chính làm cảm hứng sáng tạo cho hơn 150 look của BST.

Hiện tại chúng tôi cùng ekip đang hoàn thành những khâu cuối cùng cho show diễn. Hơn 500 con người bao gồm khách mời, nghệ sĩ, các ekip thực hiện, đội ngũ nhân sự sẽ bay về Hội An lưu trú 3 ngày 2 đêm để tham gia show diễn.

Chúng tôi rất biết ơn khi được hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ chính quyền địa phương để thực hiện show diễn tốt nhất.

Ngoài ra mới đây, chúng tôi cũng đã tìm ra 9 gương mặt người mẫu Gen Z trong số 70 người mẫu lọt qua vòng casting để đồng hành với show diễn ở Hội An. Đây là nguồn năng lượng tươi mới chúng tôi muốn mang đến cho mùa Resort 2022.

Việc giữ chất riêng xuyên suốt qua các bộ sưu tập, trong suốt 7 năm làm việc, qua các bộ sưu tập có phải là thử thách của hai anh? Hai anh làm thế nào để chất riêng không trở nên nhàm chán và bị lặp lại?

Cạn ý tưởng có lẽ là nỗi sợ của không riêng ai khi làm nghệ thuật nhưng chúng tôi không thật sự xem đó là thử thách. Nó giống như động lực để bản thân quan sát, cảm nghiệm nhiều hơn. Việc nuôi dưỡng, vun đắp những rung cảm với cuộc sống là cần thiết để sáng tạo.

Chúng tôi đi nhiều hơn, gặp gỡ, quan sát nhiều hơn để học hỏi, ở cả trong và ngoài nước, ở nhiều địa điểm, nền văn hóa khác nhau. Cũng giống như cách giữ lửa sáng tạo, chúng tôi tôn trọng thương hiệu của mình và giới mộ điệu khi chọn hướng đi “sạch”.

“Nàng thơ” của hai anh có hình dáng, cảm xúc ra sao?

Chúng tôi không “đóng khung” một nàng thơ nào cả. Mỗi người yêu VUNGOC&SON đều là một nàng thơ. Họ có tuổi tác, vẻ ngoài khác biệt nhưng đều có sự lạc quan, tươi trẻ thể hiện qua tình yêu với thời trang, với những màu sắc và họa tiết rực rỡ.

Xin cám ơn hai nhà thiết kế và chúc show diễn Vùng trời bình yên – Homeland Resort 2022 của hai anh diễn ra thành công rực rỡ!Ảnh: NVCC