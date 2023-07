Chào mùa thu dịu ngọt, lãng mạn cùng váy áo vải tweed

Phong cách trẻ trung, tươi mới của các thiết kế trên vải tweed thuộc BST Pre -Fall 2023 của NTK Lê Thanh Hòa mang đến cho Mai Phương, Bảo Ngọc và Phương Nhi vẻ ngoài lạ lẫm nhuốm màu hoài cổ.



Khác với vẻ đẹp lộng lẫy, ấn tượng của bộ sưu tập Hoa trên sóng nước mới đây tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Hè 2023, BST Look at me gây ấn tượng bởi tính ứng dụng cao khi sử dụng các phom dáng hiện đại và chất liệu phù hợp với những ngày giao mùa.

Tweed vốn là một chất liệu vải cao cấp và khá kén người mặc bởi độ thô nhám nhất định nhưng nhà mốt Việt đã khéo léo biến loại vải được ưa chuộng này trở nên thời thượng, đặc sắc qua những phom dáng giàu tính ứng và lạ mắt khi kết hợp đính lông vũ, thêu tay hay đính kết họa tiết điểm xuyết.

Ba người đẹp gen Z mang đến cho tweed một làn gió mới khi khoác lên những bộ vest, chân váy, jumpsuit... Loạt thiết kế mang vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính xen lẫn sự quyến rũ, sang trọng, phù hợp với môi trường công sở, đi dạo hoặc những bữa tiệc tối lãng mạn.

Các gam màu hồng, tím, vàng, xanh lá cho đến trắng, đen được pha trộn hài hòa tạo nên cảm giác mới mẻ và hợp mốt

Với nước ảnh mờ nhòe một cách cố ý, lối trang điểm và làm tóc theo phong cách cổ điển các cô gái trở nên khác lạ, khi vẻ ngây thơ trẻ trung nhuốm màu thời gian hệt như những bức ảnh cũ một thời.

Nếu Bảo Ngọc và Mai Phương thể hiện sự quyến rũ, trưởng thành với thần thái đầy thu hút thì Phương Nhi vẫn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, đầy sức sống

Bộ sưu tập Pre-Fall 2023 sẽ được Lê Thanh Hòa giới thiệu vào tối 17.7 với dàn người mẫu là các thí sinh ở vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Ba người nàng hậu Mai Phương, Bảo Ngọc và Phương Nhi từng tham gia vào rất nhiều dự án của NTK trong suốt nhiệm kỳ. Ngoài các bộ ảnh thời trang, tham dự show ở hàng ghế front-row thì Mai Phương và Bảo Ngọc còn trình diễn runway tại các show An và Shadow.

Ngoài mặc cả set vải tweed, cách kết hợp trang phục dày ấm với sơ mi lụa, bra top đính hoa hay khoác thêm áo voan mỏng cùng tone cũng giúp hình ảnh của nàng trở nên lãng mạn và tươi mới hơn

Nhiếp ảnh: Việt Phúc

Stylist: Trang Nhẹ Nhàng



Trang điểm: Nguyễn Minh Quân

Làm tóc: Lê Ngọc Sơn