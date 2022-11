Chân váy dây rút, túi hộp được hội IT Girl săn đón nhiệt tình trong mùa Thu Đông.

Khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, trào lưu diện váy ngắn dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho những chiếc váy dài qua gối. Tuy nhiên, không phải chân váy xếp ly hay váy lụa thướt tha, các thiết kế váy dây rút, túi hộp cá tính mới là item được hội chị em IT Girl ưa chuộng hơn cả.

Vừa chất lừ lại vừa độc lạ, các thiết kế chân váy dây rút, túi hộp đang trở thành cơn sốt khiến hội chị em IT Girl đứng ngồi không yên.

Trào lưu Y2K vẫn đang làm mưa làm gió từ các sàn diễn đến thời trang đường phố. Thay vì chọn váy dài xếp ly nữ tính, các chị em lại có xu hướng diện những mẫu váy năng động, chất chơi hơn.

Được biến tấu từ chiếc quần cargo nổi tiếng, chân váy dây rút thường có chất liệu vải dù, denim hoặc kaki.

Chân váy túi hộp thường không có màu sắc quá nổi bật mà chỉ xoay quanh các tông màu trung tính như be, xám và rêu. Tuy nhiên, sự bất nguyên tắc trong thiết kế đã tạo nên vẻ đẹp phá cách, nổi bật cho những chiếc váy này.

Các chị em yêu thích phong cách của những năm 2000 không thể thiếu item này trong tủ đồ. Chỉ cần tận dụng thêm các món đồ cơ bản như crop top, áo ba lỗ hay cardigan là các nàng đã có ngay một outfit dạo phố năng động. Với chân váy túi hộp màu trơn, các cô gái có thể tham khảo Phí Phương Anh phối cùng áo yếm ghép vải nhiều màu. Nếu muốn diện chân váy họa tiết, chị em nên kết hợp với croptop đồng màu như cô nàng Quỳnh Anh Shyn.





Phụ kiện sẽ là điểm nhấn cho những bộ trang phục Y2K cá tính. Túi xách kẹp nách, thắt lưng bản to hay khăn turban đều là những món đồ "cộp mác" Y2K không thể thiếu khi diện cùng chân váy túi hộp. Với thiết kế năng động này, hội chị em có thể mix với mọi kiểu giày từ sneakers, boot cao cổ cho đến giày bánh mì.

Nếu là một tín đồ của phong cách Y2K, chị em có thể tham khảo các thiết kế chân váy của thương hiệu AEIE, The Freckles Studios hay Take It và chọn cho mình một mẫu váy ưng ý.

Nguồn: Instagram Phí Phương Anh, Quỳnh Anh Shyn, Esty