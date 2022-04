Candice Swanepoel đón hè với bikini “bỏng mắt”, tiết lộ bí quyết giữ dáng cực phẩm

Sau những shoots hình quảng cáo nội y Skims cùng các đàn chị đình đám Heidi Klum, Tyra Banks, Kim Kardashian và Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel lại tiếp tục đốn tim người hâm mộ bằng những khoảnh khắc diện bikini thả dáng nóng bỏng đầy quyến rũ.

Trông người đẹp Nam Phi rạng ngời đầy năng lượng như thuở đôi mươi trong những bộ bikini sắc xanh và cam neon. Đường cong nóng bỏng săn chắc, thân hình hoàn hảo tượng tạc và đôi chân dài cực phẩm của nữ thần áo tắm làm các quý ông ngây ngất.

Candice Swanepoel diện những thiết kế mới nhất trong BST áo tắm Tropic of C do chính cô thiết kế. Candice cho biết, những mẫu bikini mới này cô lấy cảm hứng từ cuộc sống và những chuyến du lịch ở biển rực nắng.

Mỹ nhân 33 tuổi tiết lộ cô thường xuyên sử dụng nước hoa hồng làm dịu làn da, đắp mặt nạ đất sét giải độc để da khỏe và sáng hơn. Candice Swanepoel chăm chỉ pha bột “siêu thực phẩm” vào nước trái cây buổi sáng hoặc cho vào món súp vào bữa trưa. Loại bột này được mix từ các loại trái cây hữu cơ, thảo mộc chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chất xơ để “chữa lành” cơ thể từ trong ra ngoài. Công thức sinh tố làm đẹp da giữ dáng được nàng mẫu yêu thích gồm: 1 muỗng bột “siêu thực phẩm” của thương hiệu ALAM, nửa trái chuối, 2 lát dưa hấu không hạt, 1 chén nước cốt dừa với vài viên đá, tất cả cho vào máy xay trộn tạo thành hỗn hợp mịn.





Bà mẹ 2 con chia sẻ về một ngày thông thường của mình, thức dậy lúc 7 giờ sáng, ra sân bay hoặc bắt đầu buổi chụp hình. “Một ngày lý tưởng là thức dậy sớm, ăn sáng ngon lành và dắt cún cưng đi dạo, đi biển hoặc bơi. Tôi cũng thích dành thời gian decor mọi thứ ở nhà”.

Thiên thần nội y Nam Phi cho biết cô thích son môi màu đỏ, gần đây hay dùng son có kết cấu như kem, bền màu của Max Factor, serum và kem dưỡng mắt. Cô cũng coi dầu dừa là sản phẩm tự nhiên tuyệt vời để tẩy trang, làm mềm mượt tóc và massage cho cơ thể.

“Son môi màu be không hợp với tôi chút nào! Pat McGrath đã dạy tôi về đường viền. Tôi học được điều thực sự quan trọng là cần tìm được màu sắc và sắc thái phù hợp với bạn. Những gì có thể phù hợp với người khác nhưng lại không phù hợp với bạn, vì vậy hãy tìm những gì phù hợp với form khuôn mặt và màu da của bạn. Tôi học được rất nhiều điều lấy cảm hứng từ các siêu mẫu thập niên 90 như: Linda Evangelista, Bo Derek và Stephanie Seymour. Họ là những người phụ nữ vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ.

Tôi thực sự thích tập luyện, tôi thích yoga hoặc Pilates để thư giãn. Điều tôi thích ở yoga là giúp ích cả tinh thần và thể chất. Tôi cũng thường thư giãn bằng cách dắt cún cưng đi dạo. Khi có thể, tôi muốn được thiên nhiên bao quanh mình hoặc bơi trên biển. Tôi cố gắng tập thể dục từ 3 đến 5 lần/ tuần, tùy thuộc vào thời gian tôi có, tập yoga và đấm bốc cùng rất nhiều bài tập kháng lực. Tôi có một huấn luyện viên ở New York, đã làm việc cùng tôi khoảng 8 năm nay. Để miêu tả bản thân bằng 3 từ ư, đó là mạo hiểm, thoải mái, mãnh liệt!”, Candice Swanepoel chia sẻ.



