Cách phối đồ layer với bikini từ hội quý cô sành điệu

Cách đơn giản nhất để ứng dụng phong cách này là kết hợp áo tắm hai dây bản to với quần shorts ngắn, đây cũng là style được cô nàng Mimi (Oh My Girl) áp dụng. Với outfit này bạn có thể che đi phần đùi kém thon gọn hoặc thậm chí là có thể diện xuống đường phố