Các thần tượng K-pop diện outfits màu hồng chẳng những không sến mà còn sang “hết nấc”

Màu hồng từ lâu đã là biểu tượng của sự tươi vui, ngọt ngào và trẻ trung. Tuy nhiên chúng lại là gam màu khiến nhiều người kiêng dè bởi sự chói lóa, kén da và không dễ phối đồ. Nếu còn băn khoăn màu hồng kết hợp với item nào để trở nên sành điệu mà không bị “sến” thì những outfits được diện từ các thần tượng K-pop nổi tiếng dưới đây chính là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

Khác xa so với hình tượng quyến rũ, nóng bỏng trên sân khấu, ngoài đời Sunmi ưa chuộng phong cách One mile wear năng động, thoải mái. Giọng ca Gashina mặc áo sweater màu hồng fuchsia in chữ kết hợp cùng quần nỉ Drew màu trắng.

Làm thế nào để kết hợp màu hồng với màu xanh lá cây một cách hợp lý? Học ngay cách mix & match của Kim Na Young là bạn chẳng cần phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ bằng cách phối set co-ords màu hồng với áo cardigan một móc cài hờ hững.

Mặc quần dáng thụng màu hồng ngọt ngào, áo hai dây lông thỏ màu tím lavender và vòng cổ ngọc trai, Lee Dahee hoàn thiện vẻ ngoài ấn tượng bằng đôi giày thể thao Converse cổ thấp màu đỏ.

Center 10X của nhóm nhạc IVE - Jang Won Young khoe vẻ đẹp quyến rũ tinh nghịch với áo khoác crop top, mặc bên trong là áo thun body màu trắng, quần túi hộp cạp cao và đôi giày sneakers cùng tone màu của Nike.





“Nữ hoàng ballad” Taeyeon dù đã bước sang độ tuổi 33 nhưng vẫn khẳng định được vị trí không thể thay thế của mình trong làng nhạc K-pop bởi giọng hát nội lực và ngoại hình ngày càng xinh đẹp. Trưởng nhóm SNSD quá đỗi trẻ trung trong bộ váy điệu đà, diêm dúa màu hồng phớt.

Mặc trang phục màu hồng giúp bạn trở nên đáng yêu hơn nhiều lần nhưng phối thêm cùng một chiếc ruy băng nơ dài để buộc tóc thì sự “xinh xẻo” đó càng được tăng lên theo cấp số nhân, đó là cách mà cô nàng Wendy đã làm.

Diện chiếc váy dạ tiệc đuôi cá màu hồng neon, kết hợp với bộ trang sức đơn giản, nữ thần YoonA lại gây “sốt” trên “toàn mặt trận” bởi nhan sắc sau 15 năm ra mắt vẫn cực kì ngọt ngào và trong trẻo.

Sana là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc TWICE. Thần tượng đến từ Nhật Bản phù hợp với nhiều phong cách từ trong sáng, đáng yêu đến trưởng thành, quyến rũ. Trong show diễn mới nhất cùng TWICE, nữ idol sinh năm 1996 diện choker đá bản to kết hợp cùng áo phi bóng màu hồng rực rỡ và găng tay lụa dài màu đen.

Nhiều người cho rằng màu hồng là màu của trẻ con và khá “kén” người mặc nhưng loạt thần tượng K-pop nổi tiếng đã chứng minh màu hồng là gam màu giúp vẻ ngoài và thần thái của bạn trở nên sang xịn mịn không ngờ nếu được diện đúng cách.



Theo: Elle, Harper's Bazaar