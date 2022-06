Các điểm lưu trú, ẩm thực của Thái Lan “khoác áo mới” đón chào du khách

Hơn một chục dự án mới thú vị đã mọc lên trên khắp Thái Lan trong hai năm qua. Từ khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trên một hòn đảo ở sông Chao Phraya của Bangkok cho đến một trung tâm sáng tạo cơ sở đang phát triển mạnh ở phía nam xa xôi. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón khách du lịch quay lại sau thời gian đại dịch.

Bangkok

Rất hiếm có được khung cảnh thanh bình tại Bangkok và bây giờ là thời điểm tốt nhất để khám phá những điều thú vị của thủ đô, do vậy đừng đi thẳng đến bãi biển sau khi bay đến Bangkok bạn nhé!

Capella Bangkok và Four Seasons Hotel Bangkok nằm dọc theo sông Chao Phraya được bao quanh bởi những bức tường đá cẩm thạch có sân vườn thư giãn hướng ra bờ sông bên ngoài phòng vừa khai trương năm ngoái.

Điểm nổi bật về ăn uống bao gồm trà uống theo phong cách Quảng Đông chính thống tại nhà hàng Trung Quốc Yuyuan và quán bar BKK Social Club lấy cảm hứng từ Argentina, nơi phục vụ đồ uống có hương vị như được giao thẳng từ Buenos Aires.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm RAKxa Top Wellness Resort, nơi đây cung cấp nhiều phương pháp điều trị, các buổi trị liệu và liệu pháp truyền thống của Thái Lan (xoa bóp bóp cơ và trị liệu bằng hương liệu thảo mộc) của một bác sĩ có tổ tiên là ngự y trong cung điện của Vua Rama II.

Và tháng 6 này, danh sách các khách sạn vốn đã nhiều sao của Bangkok sẽ còn rực rỡ hơn với sự ra mắt của The Standard, Bangkok Mahanakhon, một khách sạn hàng đầu nằm trên các tầng cao của Tháp Grand Kyoto nổi tiếng ở Bangkok.

Hoặc bạn có thể đến Hua Hin, một khách sạn nghỉ dưỡng bên bờ biển ở Hua Hin, từng giành vị trí số 1 trong danh sách hot của Condé Nast Traveler 2022.

Ở trong biệt thự 4 phòng ngủ của Siri Sala và tận hưởng sự sang trọng và toàn quyền sử dụng của biệt thự ven sông xinh đẹp, cách Cung điện Hoàng gia Thái Lan không xa.

Chuyến du ngoạn ba ngày trên du thuyền sang trọng mới Loy Pela Song sẽ đưa bạn đến cố đô Ayutthaya, nơi có đầy đủ các ngôi đền, đi qua những ngôi làng cổ và cung điện đầy màu sắc trên đường đi.

Và nếu bạn đang tìm thứ gì đó để ăn, hãy đến khu phố Tàu và khu vực xung quanh, có một số nhà hàng mới đã khiến khu vực này trở nên thời thượng hơn.

Citizen Tea Canteen of Nowhere là một quán trà sữa với mặt tiền bằng gạch kẻ ca rô, lấy cảm hứng từ con hẻm trên cùng một con phố, nơi mà mùi và vị của khu phố Tàu được biến tấu thành món trà pha trộn cha yen (sữa Thái) độc đáo.

Chiang Mai

Thủ phủ của miền bắc Thái Lan, với việc khai trương Làng Kalm vào tháng 5.2021, chính thức xác lập vị thế của mình là một thị trấn thủ công quốc gia. Có rất nhiều tòa nhà trong công viên với các yếu tố carbon đen và vị trí nằm trong thành phố cổ của Chiang Mai.

Kalm phát triển thành một không gian cộng đồng tập trung vào thủ công. Không gian tổ chức các buổi diễn thuyết, hội thảo và triển lãm, trưng bày nghệ thuật từ gốm sứ địa phương đến kho lưu trữ dệt may.

Khách sạn ở Chiang Mai phát triển khá trầm lắng thời gian vừa qua do đại dịch. Melia Chiang Mai mới khai trương nằm trong tòa nhà cao 22 tầng ở trung tâm Chiang Mai, có 2 nhà hàng, spa massage đầy đủ tiện nghi và sky bar trên tầng thượng. Bạn sẽ có trải nghiệm cực kỳ thú vị khi lựa chọn Wood and Mountain Cabin, một quán trọ hẻo lánh trên ngọn đồi bên ngoài Mae Rim. Chủ sở hữu của Wood and Mountain Cabin là một nhà sản xuất đồ nội thất ở Chiang Mai, sử dụng thép làm kết cấu chính, công nghệ ván tuyết tùng nung truyền thống của Nhật Bản để tăng cường độ bền của tấm ván.





Những người yêu thích cà phê nên ghé thăm Akha Ama Phra Singh, nơi những hạt cà phê được lấy từ các nông trại địa phương, sau đó được chuyển đến các quán cà phê đóng gói để khách hàng có thể tự pha tại nhà.

Phuket và các bãi biển xung quanh

Lựa chọn một nơi lưu trú năm sao trên hòn đảo lớn nhất Thái Lan luôn là vấn đề đau đầu với du khách bởi ở đây có quá nhiều lựa chọn.

Nằm ở trung tâm của cộng đồng chăm sóc sức khỏe Tri Vananda, Jampa tích cực quảng bá từ nông trại đến bàn ăn, đầu bếp người Hà Lan, Rick Dingen sử dụng sản phẩm từ các vườn rau hữu cơ và trang trại nhỏ liền kề, cũng như các sản phẩm thủy sản từ khắp nơi trên đất nước, để tạo ra các món ăn được trình bày tinh tế. Jampa hoàn toàn không có chất thải. Dingen và nhóm của anh ấy sử dụng chất thải thực phẩm làm phân trộn trong trang trại và làm thức ăn cho động vật.

Miền Bắc Thái Lan

Trong khi sự phát triển trên các đảo lân cận Koh Tao và Koh Phangan đã chậm lại, các khu nghỉ dưỡng trên Koh Samui đã lần lượt mở cửa trong hai năm qua.

Chỗ ở chính trên bãi biển Chaweng, The Grand Central, đã mở cửa trở lại với diện mạo mới tại Khu bảo tồn Centara Samui sau hai năm cải tạo.

Bên bờ biển Andaman, Banyan Tree Krabi trên bãi biển Tubkaek đẹp nhất ở Krabi. Từ những sảnh vàng cho đến 72 dãy phòng và biệt thự (mỗi phòng đều có bể sục và bể sục riêng), địa hình núi đá vôi luôn thay đổi của Vịnh Phang Nga đầy mê hoặc. Nhưng còn nhiều thứ để bạn yêu thích hơn: Khu giải trí hồ bơi sức sống Rainforest có mọi loại hình du ngoạn dưới nước: phòng xông hơi ướt, suối nước lạnh và bể sục.

Nếu bạn đang tìm kiếm các điểm tham quan văn hóa nổi tiếng, hãy đi về phía nam đến Songkhla, một thành phố ven biển. Chi nhánh phía Nam của Trung tâm Thiết kế & Sáng tạo Thái Lan dự kiến ​​sẽ khai trương tại đây vào cuối năm nay. Ngoài ra, phòng trà lát gạch đỏ kết hợp với không gian trưng bày nghệ thuật Titan và cửa hàng đĩa nhựa 22 Nakhonnok đã biến nơi đây trở thành không gian của văn hóa nghệ thuật Thái Lan.



Theo: Vogue,Traveller