Bước lên bậc 'hồng nhan' với giấc mơ thay đổi chiếc mũi

Công nghệ y khoa và chỉnh hình càng phát triển, mong muốn có được chiếc mũi cao, thon gọn đang ngày càng gần hơn với những người yêu cái đẹp.

“Đã là phụ nữ, ai sinh ra cũng mong muốn được xinh đẹp”

Ấp ủ giấc mơ thay đổi chiếc mũi mang nhiều khuyết điểm của mình, sau hàng chục năm trời, đến nay cuối cùng chị X cũng được “thành toàn” với chiếc mũi xinh xắn

Đó là chia sẻ của chị X, người vừa được cải thiện chiếc mũi nhiều khuyết điểm của mình từ chương trình Vì tôi là phụ nữ do Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An tổ chức, chị X may mắn bốc thăm trúng một voucher thẩm mỹ bất kỳ, đã mở ra cuộc đời tốt đẹp với chị.

Từng mang trên mình chiếc mũi sóng thấp, đầu mũi to khiến tổng thể gương mặt chị X thô kệch, kém thu hút. Biết mình chưa đẹp nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị không nghĩ đến việc sửa mũi, dù trong sâu thẳm chị vẫn luôn ước ao, nếu có tiền sẽ đi làm mũi và sẽ tự tin hơn...

Hành trình thay đổi diện mạo

Sau một tuần nhận được giải thưởng, chị X đến Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và được đích thân bác sĩ Khải - Giám đốc chuyên môn của BV thăm khám và tư vấn, cũng là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi cho chị.

Bác sĩ Khải kiểm tra tình trạng mũi, đưa ra các nhận xét chuyên môn và hoàn tất công đoạn đo vẽ dáng mũi và tiến hành phẫu thuật cho chị X trong thời gian 60 phút ở phòng phẫu thuật vô trùng cẩn thận

Sau đó chị X được đưa về phòng hậu phẫu và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các nhân viên y tế. Khi sức khỏe ổn định, chị được bác sĩ chỉ định xuất viện để theo dõi tại nhà.

"Sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật, tôi được đưa đến phòng hồi sức và nghỉ ngơi tầm 2 tiếng, trong 2 tiếng này tôi thấy rõ sự tận tâm và tận tình của những bạn điều dưỡng...

Tuy tôi không phải người thân nhưng các bạn đã chăm sóc tôi vô cùng chu đáo và nhiệt tình. Chải tóc cho tôi, thậm chí đút tôi từng miếng cháo giúp tôi nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Quả thật tôi thấy ở đây giống như ở nhà vậy, rất thân thiện và vui”.

Trở lại bệnh viện tái khám sau 15 ngày, nhận thấy các vết thương của chị dần hồi phục ổn định. Bác sĩ Khải và ê kíp thật sự vui mừng cho chị. Chị X hào hứng chia sẻ khi đến bệnh viện tái khám.

"Sau nâng mũi, quay về cuộc sống thường ngày, tôi cảm thấy rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình dù không còn trong độ tuổi mới lớn. Chiếc mũi đã giúp tôi thay đổi rất nhiều từ diện mạo đến niềm vui mỗi ngày"

Nâng mũi cấu trúc kết hợp sụn nhân tạo

Bác sĩ Khải chia sẻ về tình trạng mũi ban đầu của chị X: "Mũi của người châu Á có đặc trưng là sóng mũi thấp, đầu mũi thô to và lộ rõ phần lỗ mũi gây mất thẩm mỹ trên gương mặt. Cho nên việc điều chỉnh dáng mũi cho người châu Á đa phần đều khó hơn người châu Âu. Trường hợp của chị X cũng vậy, mũi chị lớn so với khuôn mặt khiến gương mặt to, mập, thô kệch...

... Chúng tôi đã sử dụng phương pháp nâng mũi cấu trúc kết hợp sụn nhân tạo Surgiform - loại sụn tốt nhất hiện nay và lấy một phần sụn vành tai để bảo vệ đầu mũi”

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường (Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM) chia sẻ thêm: "Sụn Surgiform là sụn nhân tạo cao cấp, có độ tương thích cao với cơ thể, hạn chế tối đa các vấn đề liên quan đến đào thải như bóng đỏ đầu mũi, sống mũi bị tụt. Sụn này có khả năng định hình và gắn kết với xương mũi tạo thành liên kết bền vững".

Một cô gái với sống mũi tự nhiên hài hòa sau khi nâng mũi tại BV Thẩm mỹ Nam An

Đúng như tên gọi, nâng mũi sụn nhân tạo là hình thức dùng sụn mềm sinh học để nâng chỉnh mũi.

Không bị co rút theo thời gian

Sở dĩ nâng mũi cấu trúc kết hợp sụn nhân tạo Surgiform được đánh giá cao là vì dòng này sở hữu độ vặn xoắn cực đại. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi bạn chạm vào mũi, day hay tác động mạnh, form mũi vẫn không bị lệch vẹo hay biến dạng. Mặt khác cũng chính điểm cộng kể trên còn giúp dáng mũi rất mềm mại, tự nhiên và thật mắt.

Một ca mổ nâng mũi vừa hoàn thiện tại BV Thẩm mỹ Đông Á

Do đó, e ngại nâng mũi bằng sụn nhân tạo bị giả, thô không hề xuất hiện như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên chúng đều được làm 100% từ e PTFE . Thành phần này không ảnh hưởng bởi môi trường bên trong cơ thể. Nhờ vậy, khách hàng yên tâm tướng mũi rất bền chắc, tránh biến dạng hoặc co ngót. Nó khắc phục tốt yếu điểm của sụn tự thân. Vì thế đây là lựa chọn ngày càng phổ biến ở các cơ sở thẩm mỹ.

Nâng mũi sụn nhân tạo có vĩnh viễn không?

Bác sĩ Raymon Dan (Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á) cung cấp: "Nhiều người cũng băn khoăn chưa rõ nâng mũi sụn nhân tạo có vĩnh viễn không? Tuy nhiên câu trả lời của thắc mắc này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Kỹ thuật nâng mũi mà bác sĩ sử dụng; Khả năng đón nhận vật liệu mới của cơ thể bạn khi cấy ghép sụn vào vùng mũi. Mặt khác nâng mũi sụn nhân tạo giữ được bao lâu còn phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ thẩm mỹ, phương pháp bạn lựa chọn và chế độ cũng như quá trình chăm sóc hậu phẫu thuật. Nếu cơ địa bạn thích nghi với chất liệu sụn nhân tạo, dáng mũi có thể tồn tại vĩnh viễn".

