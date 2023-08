Bệnh viện thẩm mỹ Nam An tổ chức lễ khai trương

Với phương châm "Sắc đẹp của bạn - sứ mệnh của chúng tôi'', nắm bắt được nhu cầu làm đẹp của khách hàng, cùng với tâm huyết đem đến cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp an toàn và chất lượng tốt nhất, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực cùng nhau tạo nên Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín dẫn đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An vừa tổ chức lễ khai trương

T.Luân

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sẽ do bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Quang Khải đảm nhiệm vai trò Giám đốc chuyên môn và bà Nguyễn Thị Như Lan đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc.

Tham dự lễ khai trương còn có bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam và dàn khách mời là Top 50 thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023.

Bà Nguyễn Thị Như Lan chia sẻ: "Bệnh viện thẩm mỹ Nam An mang trong mình sứ mệnh không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ làm đẹp mà còn là nguồn truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ. Chúng tôi không nhìn vẻ đẹp chỉ từ khía cạnh bên ngoài mà còn từ sự tự tin và niềm yêu thương bản thân. Chúng tôi tin rằng mỗi phụ nữ đều mang trong mình vẻ đẹp không thể đo lường được và sứ mệnh của Nam An giúp chị em phát hiện và khám phá sức mạnh này. Bằng cách tạo ra những trải nghiệm đẳng cấp, chuyên nghiệp và an toàn, chúng tôi nỗ lực đem đến một địa chỉ làm đẹp uy tín hàng đầu".



Top 50 thí sinh của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 tham dự lễ khai trương T.Luân

"Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ. Tôi còn mong muốn xây dựng một cộng đồng chị em phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và yêu thương bản thân. Bệnh viện là nền tảng qua đó có thể giúp tôi có tiếng nói mạnh mẽ hơn và khả năng lan tỏa thông điệp cổ vũ chị em làm đẹp để tự tin đón nhận cuộc sống tốt hơn", bà Như Lan nói thêm.