Băng đô, cặp tóc nơ - món phụ kiện cứ diện vào là xinh như “tiên tử”

Với dáng vẻ điệu đà, đậm chất tiểu thư đài các, băng đô và cặp tóc nơ mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa kiêu sa. Nhất là khi được kết hợp cùng những trang phục “bánh bèo”, thướt tha thì nó còn giúp bạn sở hữu những tạo hình siêu xinh.

Jang Won Young - center của nhóm nhạc IVE xuất hiện với phong cách ngây thơ, đầy lãng mạn bằng cách buộc một ít tóc mái ra phía sau và cài một chiếc kẹp tóc ruy băng organza màu trắng. Nữ thần tượng còn tạo ra sự nổi bật tuyệt đối bằng một chiếc nơ “quá khổ” ở quần shorts da.

Món phụ kiện này còn có khả năng “hack tuổi” đỉnh cao. Người mẫu Irene Kim trẻ trung với kiểu tóc đuôi ngựa được buộc bằng ruy băng nơ màu đen, quần shorts biker và tất ngang gối khi đi chơi thể thao.

Ngoài những kích thước to bản cỡ lớn, ruy băng nơ nhỏ xíu dùng để kẹp xen kẽ trên mái tóc tết đuôi sam giống như cách mà Miyeon (G) - IDLE đã làm cũng là một gợi ý cực xinh mà bạn có thể tham khảo.





Jiho của nhóm nhạc Oh My Girl xinh xẻo “lịm tim” với kiểu tóc búi phồng gọn gàng, buông lơi những lọn tóc mái. Nữ thần tượng mặc áo lông thỏ màu tím hoa oải hương, kết hợp cùng chiếc kẹp nơ to bản màu kem be của Chanel.

Kiểu kẹp nơ hai bên đã từng “gây sốt” một thời gian nhờ Jisoo của BlackPink lăng xê khi quảng bá How You Like That. Đến nay bạn thân của cô là Miyeon lại tiếp tục tạo trend với kiểu tóc này, vừa xinh xắn mà cũng rất sang chảnh.

Chẳng uốn xoăn cầu kỳ hay tạo kiểu phức tạp, đôi khi chỉ cần để tóc thẳng tự nhiên rồi tô điểm thêm chiếc băng đô hay kẹp nơ xinh xắn là bạn sẽ có được vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu và cuốn hút đến lạ.



Theo: Allure, Elle, Glamour