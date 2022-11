Baby tee – mẫu áo tí hon mê hoặc cả nam lẫn nữ

Chỉ với thiết kế đơn giản nhưng những chiếc áo thun ngắn baby tee đã tạo nên cơn sốt khi làn sóng Y2K quay trở lại. Cái tên baby tee xuất phát từ chất liệu được dùng để may nên áo. Áo baby tee thường được làm bằng loại vải chuyên dụng cho thời trang trẻ em nên rất mềm và có độ co dãn tốt. Khi xu hướng những năm 2000 trở lại mạnh mẽ, chiếc áo thun tí hon in slogan hay họa tiết đáng yêu như được hồi sinh, trở thành biểu tượng của phong cách thời trang Y2K.

Các cô gái Black Pink thường xuyên diện mẫu áo này trong những bộ ảnh đời thường. Xây dựng hình ảnh năng động, trẻ trung, 4 nàng Black Pink chọn kiểu phối đơn giản với quần ống rộng và không mix thêm nhiều phụ kiện.

Các fashionista Việt lại có nhiều kiểu phối thú vị hơn. Ngọc Trinh, Phí Phương Anh phối đồ theo phong cách quyến rũ với chân váy da và bốt cao cổ. Trong khi đó, Cô Em Trendy lại chuẩn Y2K với váy tennis, bốt lông cùng mắt kính gọng vuông.





Nếu bạn nghĩ rằng baby tee chỉ dành cho những cô nàng sành điệu thì hãy nhìn cách dàn sao nam Vbiz biến hóa với kiểu áo này. Mới đây, hình ảnh HIEUTHUHAI diện baby tee khi trình diễn đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Baby tee phối cùng quần jeans rách tạo nên vẻ đẹp vừa năng động, vừa độc đáo và được nhiều sao nam như MONO, Sơn Tùng áp dụng.

Tuy còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng những chiếc áo baby tee vẫn đang được các ngôi sao ưa chuộng, không chỉ bởi độ tiện lợi mà chúng mang lại mà còn vì đây là cách để khẳng định: ‘Thời trang là không có giới hạn’.

Các tín đồ thời trang muốn biến hóa sành điệu với baby tee có thể tham khảo một số thương hiệu chuyên bán đồ phong cách Y2K như AEIE, The Freckles Studios hay Mia Ritta và chọn cho mình một mẫu áo ưng ý.



Nguồn ảnh: Instagram Lisa, Jennie, Khánh Linh, Phí Phương Anh, Ngọc Trinh, AEIE, The Freckles Studios, Mia Ritta