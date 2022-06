Áo phông trắng: tác giả Rừng Na Uy vẽ mèo, nhà thiết kế tô xấu người đẹp

Tác giả của Rừng Na Uy vẽ hình mèo lên áo phông đưa ra thông điệp hòa bình.

Nhà văn Haruki Murakami Sinh năm 1949 tại Kyoto. Năm 1979, trình làng văn giới với tác phẩm Lắng nghe gió hát. Ông được đông đảo người đọc tại Việt Nam chú ý qua những tác phẩm như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84. Haruki Murakami vốn không phải là một người làm chuyên về thời trang hay có sở thích vẽ áo phông. Tuy nhiên, để có thể đóng góp cho cộng đồng trên toàn thế giới không chỉ qua văn chương, ông đã vẽ một chú mèo nhỏ để in áo thun với diễn giải: “Tôi chỉ mong muốn mình có thể đóng góp được điều gì đó, dù là một cá nhân nhỏ bé. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi cùng chung tay tạo nên một thế giới mà ở đó con người và động vật (cụ thể là loài mèo) có thể sống trong hòa bình.”

Ý tưởng này của ông xuất phát từ lần ông được thấy qua truyền thông hình ảnh chú mèo bị bỏ rơi, thiệt mạng về chiến tranh.

Bắt đầu từ ngày 17.6.2022, chiếc áo in hình chú mèo do nhà văn vẽ sẽ được UNIQLO phân phối tại nhiều nước trên thế giới trong bộ sưu tập UT PEACE FOR ALL, đóng góp 100% lợi nhuận (tương đương 20% giá bán) chia đồng đều cho các tổ chức quốc tế, bao gồm Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Plan International với mục đích hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi nạn nghèo đói, phân biệt đối xử, bạo lực, xung đột và thiên tai trên toàn thế giới.

Ngoài Haruki Murakami còn có nhà đô thị học, kiến trúc sư Tadao Ando, giám đốc sáng tạo kiêm Giám đốc điều hành của SAMURAI INC Kashiwa Sato, Người mẫu kiêm nhà thiết kế Ines de la Fressange, Nhà khoa học - Bác sĩ / Tiến sĩ Shinya Yamanaka cũng tham gia minh họa cho UT PEACE FOR ALL.

Sean Ryan người được cả thế giới biết đến với tài vẽ xấu người đẹp.

Sean Ryan là chủ của thương hiệu Badly Drawn Celebrities. Anh được cho là khá kín tiếng khi không để lộ ảnh cá nhân trên các nền tảng xã hội. Thay vào đó các tác phẩm biếm họa của anh lại có tần suất xuất hiện khá dày dặn. Những chiếc áo phông anh vẽ người nổi tiếng được chú ý ở nhiều nơi trên thế giới bởi kiểu dáng và chính sách miễn phí ship toàn cầu.





Những người yêu thích áo phông của Badly Drawn Celebrities cũng có thể đặt riêng những nhân vật yêu thích của mình.

Có thể nói dòng áo phông trắng có vẽ hình khá dễ mặc, phối đồ, đặc biệt là đồ jean. Lựa chọn những chiếc áo đáng yêu mang hình thần thượng hay chiếc áo dễ thương với thông điệp vì hòa bình, đóng góp vào những quỹ từ thiện uy tín trên thế giới là lựa chọn của mỗi người.

Nguồn ảnh: UNIQLO, Facebook Badly Drawn Celebrities