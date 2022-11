Áo khoác lông, bốt da "tràn xuống" phố cùng bạn trẻ yêu thời trang street wear

Sau màn lên đồ ấn tượng của dàn mẫu nhí và bạn trẻ mặc áo dài cách tân ở ngày đầu, ngày 2 của hoạt động The Best Street Style là cuộc "đổ bộ" của những chiếc áo khoác lông và bốt da cao cổ.

Khá đông bạn trẻ yêu thời trang đã xuất hiện tại khu vực tổ chức hoạt động The Best Street Style để thể hiện tình yêu thời trang của bản thân qua các bộ trang phục độc đáo và phá cách.

Khi Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên thì những chiếc áo khoác lông ấm áp trở thành item chủ đạo cho mọi set đồ. Hai outfits cho thấy sự kết hợp sáng tạo khi mix match trang phục theo phong cách thời trang đường phố.

Ngoài áo khoác lông, áo khoác da thì áo phao cũng là item được ưa chuộng trong mùa lạnh. Bạn trẻ khoe dáng với mẫu áo phao ngoại cỡ phối các ô màu trắng và xanh.

Diễn ra từ ngày 24 - 27.11 tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza, The Best Street Style chính là nơi hội tụ của những tín đồ đam mê thời trang mọi lứa tuổi, với những bộ cánh mang đậm phong cách cá nhân, thể hiện “gout” phối đồ độc đáo, ấn tượng.

Stylist Khánh Đăng cho biết đã chuẩn bị 4 outfits mới được thiết kế riêng cho hoạt động The Best Street Style năm nay. Điểm nhấn của bộ trang phục là phần tay áo được lấy cảm hứng từ chiếc áo chần bông thường được người Kinh Bắc mặc khi mùa đông tới. Với Khánh Đăng, bộ trang phục không chỉ là cảm hứng từ văn hóa Việt mà sắc đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn.





Ấn tượng nhất trong buổi sáng hôm nay là sự xuất hiện của một bạn trẻ diện “nguyên cây" màu đen đi kèm với mặt nạ che phủ cả khuôn mặt. Anh chàng còn sử dụng thêm một chiếc sừng trâu đầy ấn tượng khiến ai cũng phải bật cười vì độ hài hước của bộ trang phục. Bạn trẻ sử dụng da và lông để mix match cho outfit.

Áo khoác da, áo khoác dáng dài phá cách không chỉ giữ ấm mà còn tạo phong cách khác biệt cho các bạn trẻ.

Không chỉ các bạn trẻ Hà thành, hoạt động The Best Street Style ngày 2 còn thu hút sự chú ý của các du khách nước ngoài. Họ cũng hào hứng tham gia chụp ảnh tại mock-up check in của chương trình.

Những đôi bốt da cao cổ cũng là item chủ đạo tạo điểm nhấn cho trang phục của nhiều tín đồ thời trang. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 sẽ diễn ra liên tục trong suốt thời gian từ 24 - 27.11 trong khung giờ từ 9:00 - 12:00.



Ảnh: BTC