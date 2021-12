Áo dài đón Tết của nhà thiết kế Minh Châu

Gắn bó 10 năm với thời trang, NTK Minh Châu nổi tiếng với những bộ trang phục mang đậm chất riêng khi kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại trong tà áo dài. Mỗi mùa tham gia Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021 (AVIFW), Minh Châu luôn trình làng những thiết kế độc đáo, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Người mẫu Trang Trần mở màn BST Hồi sinh của NTK Minh Châu trong thiết kế áo dài màu xanh lá thêu họa tiết mặc kèm áo choàng lưới. Thiết kế phối cùng mấn đội đầu với những họa tiết cổ xưa mang vẻ đẹp đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Đúng như tinh thần của Shining Life trong AVIFW 2021, những thiết kế áo dài của NTK Minh Châu đem đến sự tươi mới, sự thức tỉnh sau những ngày dài “ngủ đông” vì dịch bệnh Covid-19.

Vẫn giữ phom dáng truyền thống và thêm vào hơi thở hiện đại qua những họa tiết độc đáo, chất liệu mới mẻ đi cùng các chi tiết cách điệu. Gam màu trầm như xanh đen, đen, xanh lá được chọn làm chủ đạo được các họa tiết sáng màu đơn giản, gần gũi làm cho nổi bật, bắt mắt.





Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tà áo dài vẫn mang trong mình nét đẹp thuần khiết, dịu dàng của người con gái Việt. Với bộ sưu tập Hồi sinh, NTK Minh Châu đã đánh thức tình yêu dành cho trang phục truyền thống trong mỗi người.

Ngoài gương mặt mở màn là Trang Trần, BST Hồi sinh của NTK Minh Châu còn có những gương mặt người mẫu nổi bật như: Hương Ly, Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hạ, Á hậu Lương Mỹ Kỳ...

Đảm nhận vai trò vedette, siêu mẫu một thời - Anh Thư đã không làm phụ lòng người hâm mộ. Người đẹp sải bước uyển chuyển trong thiết kế áo dài trắng cách điệu lộng lẫy thêu đính họa tiết nơ, kết hợp cùng áo choàng lưới và đính lông vũ gợi nhớ hình ảnh nàng Mị Châu xưa.

Giới thiệu bộ sưu tập áo dài Hồi sinh ngay vào thời điểm năm cũ sắp qua năm mới 2022 sắp đến, NTK Minh Châu đã đưa ra những gợi ý tinh tế bằng những chiếc áo dài nền nã và duyên dáng để đi chơi Xuân, đi chúc Tết hay vãn cảnh viếng chùa cầu an cho một năm bình an may mắn!



Ảnh: Kiếng Cận team