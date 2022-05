Anne Hathaway và dàn mỹ nhân khoe vai trần sexy tại Cannes 2022

Anne Hathaway gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ Cannes khi mặc trang phục của Armani Privé cùng dàn diễn viên và ê kíp của bộ phim Armageddon Time.

Anne Hathaway lần đầu tiên xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2022 để quảng bá cho bộ phim mới Armageddon Time ngày 19.5 tại Pháp. Nguyên tắc "less is more" được nữ diễn viên 39 tuổi thể hiện qua vẻ ngoài đáng kinh ngạc. Trang phục của cô mang đến vẻ đẹp tươi mới bằng thiết kế đơn giản tạo ảo giác liền mạch và sự lấp lánh tinh tế từ sequins, tone trang điểm tự nhiên và vòng cổ kim cương nhấn bằng đá sapphire.

Lori Harvey diện váy xếp tầng bồng bềnh màu vàng pastel của Alexandre Vauthier. Mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Spring 2020 của nhà mốt đã giúp người mẫu khoe làn da bánh mật khỏe khoắn, bờ vai trần sexy. Người hâm mộ cũng trở nên choáng ngợp và trầm trồ khi Lori tạo kiểu cho trang phục bằng vòng cổ Messika và một loạt những chiếc nhẫn cùng trâm cài áo.