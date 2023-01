Ăn cả 5 giác quan, mỹ vị đẹp mắt, thanh tao nhẹ nhàng với món ăn Tết

Tụ tập những người thân yêu và tung tăng đón một năm mới Quý Mão thịnh vượng bên những món ăn mỹ vị đẹp mắt của người châu Á trong những ngày Tết Nguyên đán này.

Món salad cá tươi yusheng

Món salad cá sống đầy màu sắc này là biểu tượng của sự thịnh vượng: đầu tiên các nguyên liệu mang âm hưởng tốt lành được thêm vào, sau đó được ném và trộn từ độ cao để mang lại may mắn.

Mọi người bắt đầu ăn những lát cá sống từ thời nhà Chu và cộng đồng người Hoa hải ngoại, cụ thể là người Quảng Đông và Triều Châu đã mang tập tục này đến những bờ biển đầy nắng. Theo thời gian, yusheng được thưởng thức trong ngày đầu tiên đón chào năm mới âm lịch và đã phát triển thành một món ăn chính trong các cuộc tụ họp gia đình.

Bản thân cái tên này có nghĩa như "phát triển dồi dào", mỗi thành phần được thêm vào không chỉ vì hương vị và sự hấp dẫn về mặt thị giác, mà còn vì ý nghĩa biểu tượng tốt lành của nó. Khi chế biến Yusheng, các cụm từ may mắn sẽ luôn đi kèm với mọi phần bổ sung trong thực đơn, bao gồm: Nian Nian You Yu (dành cho cá thái lát hoặc hải sản, có nghĩa là ngày càng phong phú), Cai Yuan Guang Jin (cho dầu, mang lại sự giàu có), Da Ji Da Li (bưởi hoặc chanh, mang lại may mắn), Hong Yun Dang Tou (cà rốt bào sợi, chúc bạn may mắn trong cuộc sống), Bian Di Huang Jin (cho bánh quy vàng, ám chỉ vàng trên mặt đất, biểu thị sự giàu có), Sheng Yi Xing Long (cho hạt vừng, cầu phúc cho công việc làm ăn phát đạt), Zhao Cai Jin Bao (cho hạt tiêu và gói ngũ vị hương, để mang lại kho báu lớn hơn), Tian Tian Mi Mi (cho nước sốt mận, để làm dịu mối quan hệ giữa những người thân yêu).

Sau khi những thành phần này đã được thêm vào, niềm vui thực sự bắt đầu. Được trang bị đũa, mọi người tập hợp lại (cũng là dấu hiệu của sự hòa hợp) để tung nguyên liệu; ném càng cao, may mắn càng lớn cùng với đó là nói lên những lời chúc mừng của bạn cho năm mới.

Osechi, món ăn truyền thống ngày Tết giàu dinh dưỡng, dễ bảo quản

Với người Nhật, món ăn ngày Tết không chỉ ngon mà yêu cầu về thị giác cực cao. Những món ăn có đầy đủ màu sắc khác nhau, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp mắt, sau khi nấu xong Osechi sẽ được đựng trong các hộp đặc biệt gọi là "jubako", giống như hộp bento.





Mặc dù có sự khác biệt tùy theo khu vực, nhưng tất cả các món sẽ được sắp xếp theo quy tắc, được xếp chồng lên nhau. Món "Ichinoju'' trên cùng là món ăn mừng (cá), "Kuchitori'' và "Ninoju'' phục vụ như đồ ăn nhẹ với rượu sake. Đồ nướng và đồ ăn ngâm giấm, "san no ju'' thường bao gồm hải sản nướng và đặc sản vùng núi, còn "yo (4) no ju'' thường bao gồm các món ninh nhừ. Ở vùng Kanto, có ba loại món ăn mừng được gói trong một lớp duy nhất: đậu đen, "kazunoko'' và "tazukuri''. Ở Kyoto và vùng Kansai, đậu tương đen, trứng cá trích và ngưu bàng tataki là phổ biến.

Các món trong Osechi được nấu nướng cầu kì mang đầy đủ cả vị mặn, chua, vị ngọt và được bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh để dùng trong suốt ba ngày tết ở Nhật Bản, nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn, giúp cho những người nội trợ trong gia đình đỡ mệt hơn khi liên tục phải chuẩn bị những món ăn cầu kì và số lượng món khá nhiều, không bị phụ thuộc vào những cửa tiệm, nhà hàng trên khắp nước Nhật Bản đã đóng cửa nghỉ Tết.

Người Nhật thưởng thức trứng cá trích - Kazunoko vì trứng cá trích mang màu vàng óng ả này vào ngày Tết năm mới với ý nghĩa và cầu mong cho sự phú quý, thịnh vượng sẽ tới với gia đình trong năm mới. Cá trích được đánh giá cao cùng kết cấu giòn độc đáo, là một trong những món ăn phổ biến nhất trong Osechi Ryori.

Bánh Mochi không chỉ được ưa chuộng bởi người Nhật mà nó còn rất nổi tiếng trên quốc tế, là món ăn "quốc hồn quốc túy" của người dân xứ mặt trời mọc. Được chế biến cực kỳ công phu, linh hoạt. Những nghệ nhân nhào bánh, đập bánh với tốc độ "ánh sáng", sự phối hợp ăn ý phải đạt đến cảnh giới, lệch một chút sẽ hỏng nguyên cả hệ thống sản xuất.

Ẩm thực của xứ sở mặt Trời mọc, ai đã từng thưởng thức cũng sẽ có một ấn tượng đặc biệt về những món ăn đầy mỹ vị đẹp mắt đến choáng ngợp, đặc biệt là món ăn dành cho ngày Tết Nguyên đán quá hoàn hảo, tinh tế từng milimet.



Bài viết với sự hỗ trợ chuyên môn và hình ảnh của Nga Dương (travel blogger đã và đang sinh sống tại Tokyo Nhật Bản).

Ảnh: Nga Dương, Instargram raffleshotelsingapore& yirestaurant